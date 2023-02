Kabinett beschließt „Zukunftsstrategie“ für Forschung Das Bundeskabinett hat sich den Themen Wissenschaft und Forschung gewidmet und Ziele und Prioritäten der kommenden Jahre vereinbart. dpa

Berlin -Das Bundeskabinett hat eine „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ beschlossen. Das Vorhaben hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. In dem gut 80-seitigen Papier setzt sich die Regierung Ziele und formuliert Prioritäten für ihre Forschungs- und Innovationspolitik der kommenden Jahre. In der Strategie ist von „Missionen“ die Rede.