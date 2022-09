Kabinett kommt zu Sondersitzung zusammen Die brandenburgische Landesregierung kommt an diesem Dienstag angesichts der Energiekrise zu einer Sondersitzung in Potsdam zusammen. Dabei will das Kabinett... dpa

ARCHIV - Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, steht vor dem Synagogenzentrum Potsdam. Soeren Stache/dpa/Archiv

Potsdam -Die brandenburgische Landesregierung kommt an diesem Dienstag angesichts der Energiekrise zu einer Sondersitzung in Potsdam zusammen. Dabei will das Kabinett seine Strategie zur Sicherung der Energieversorgung und Forderungen an den Bund abstimmen. Es dürfte unter anderem um die Zukunft der Ölraffinerie PCK in Schwedt gehen.