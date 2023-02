Kadyrow spricht von Besetzung Ostdeutschlands „Wir müssen zurückkehren, das ist unser Territorium“, sagt der tschetschenische Machthaber über deutsches Gebiet. Von einer möglichen Konfrontation mit der N... dpa

ARCHIV - «Wir werden gewinnen und sie vernichten», sagt der tschetschenische Machthaber Kadyrow zu einer möglichen Konfrontation mit der Nato. -/AP/dpa/Archiv

Grosny -Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angesichts westlicher Panzerlieferungen an die Ukraine mit einer Rückkehr russischer Besatzungstruppen auf deutsches Gebiet gedroht. „Wir müssen zurückkehren, das ist unser Territorium“, sagte Kadyrow mit Bezug auf die sowjetische Besatzungszeit in einem Interview im russischen Staatsfernsehen, das am Mittwoch noch auf der Webseite der Propagandasendung „60 Minuten“ abgerufen werden konnte.