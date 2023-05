Kai Diekmann: Wie Gerhard Schröder niedergemacht wird, hat jedes Maß verloren

Kai Diekmann in seine Villa in Potsdam

Kai Diekmann in seine Villa in Potsdam Benjamin Pritzkuleit

Der Journalist Kai Diekmann war 16 Jahre Chef bei Bild. Nun veröffentlicht er seine Erinnerungen in Buchform: „Ich war BILD. Ein Leben in Schlagzeilen“ erscheint heute in der Deutschen Verlags-Anstalt (München 2023, 544 S., 34,- Euro). Wir haben mit Kai Diekmann in seiner Villa in Potsdam getroffen.

Herr Diekmann, Sie waren mitunter einer der wichtigsten Männer dieses Landes, waren 16 Jahre an der Bild-Spitze. Wie hat sich das angefühlt, im Zentrum der Macht zu stehen?



Oje, so habe ich das nie empfunden. Mir war zwar immer klar, dass die Bild-Zeitung die lauteste Trompete auf der Medien-Bühne ist. Ich habe das aber zuallererst nicht als Macht, sondern als Verantwortung wahrgenommen.

Die Staatsmänner und Prominente, die Sie während Ihrer Karriere getroffen haben, hatten ebenso ein starkes Ego wie Sie. Das liest man auch in Ihrem Buch. Was gehört sonst noch dazu, um es ganz oben auszuhalten?



Es gehört eine gewisse Robustheit dazu. Auch eine gewisse Resilienz. Und man muss den Drang verspüren, führen zu wollen. Jemand, der das zum Beispiel nicht ausgestrahlt hat, war François Hollande, der 2017 in Frankreich nicht wiedergewählt wurde. Ich habe das selbst sehr konkret mitbekommen: Als wir ein Jahr zuvor zum Interview verabredet waren, hat er schon Wochen vorher unsere Fragen sehen wollen, hat versucht, sich nach allen Seiten abzusichern. Da fehlte die Selbstsicherheit, die zum Erfolg dazugehört. Das war bei George W. Bush ganz anders. Er war nicht nur selbstsicher, er ruhte geradezu in sich selbst. Wie auch Viktor Orbán. Ein unglaublich charmanter Typ. Auch Putin empfand ich als höflich und charmant.

Kai Diekmann mit Angela Merkel in Berlin, 2011. Eventpress/imago

Wie haben Sie Angela Merkel erlebt?



Professionell distanziert. Sie hat sich, was ihr Verhältnis zu den Medien anging, von ihren Vorgängern Helmut Kohl und Gerhard Schröder abgesetzt. Letzterer prägte den Satz: „Zum Regieren brauche ich Bild, BamS und Glotze.“ Merkel hat sich jeder medialen Inszenierung entzogen.

In Ihrem Buch beschreiben Sie gleich im ersten Kapitel die Auseinandersetzungen mit Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Er suchte ihre Nähe, er hatte Macht – und verlor sie dann. Durch Sie. Durch die Bild-Zeitung, wegen einer Affäre um einen Hauskredit und den Versuch, negative Berichterstattung zu verhindern.



Das Amt war vermutlich eine Nummer zu groß für ihn.

Christian Wulff hat Sie angerufen und Sie mit einer Botschaft auf Ihrer Mailbox unter Druck setzen wollen. War das Hybris?



Das war vor allem unprofessionell. Gerhard Schröder hätte das nicht getan. Er hat mir mal gesagt: „Man ruft bei Chefredakteuren nicht an. Und wenn ich Sie angerufen hätte, hätte ich allerhöchstens gesagt: Sie Armleuchter! Das hätte ich aber auch nicht selbst getan, ich hätte es jemanden sagen lassen.“ Was für ein Selbstbewusstsein. Schröder war geschnitzt für sein Amt. Wulff war es nicht.

Und Angela Merkel?



Angela Merkel hat sich rasch emanzipiert. Es gab eine Zeit, da hatten wir mitunter SMS-Kontakt. Aber sie hat dann im Amt sehr schnell gelernt, dass für eine Bundeskanzlerin eine solche Kommunikation mit einem Journalisten nicht angemessen ist. Wie gesagt: Sie hat zu Medien ein sehr professionelles Verhältnis auf Distanz gepflegt. Ich kenne übrigens keinen Journalisten in Berlin, der von sich behaupten könnte, er wäre mal zu Gast in der Wohnung von Angela Merkel gewesen.

Christian Wulff war da anders. Er suchte Ihre Nähe. Er wollte Berichterstattung.



Es gab viele - und natürlich nicht nur Politiker - die ganz gezielt die Nähe des Bild-Chefs gesucht haben. Weil Sie wussten: „Über die Marke Bild erreiche ich ein verdammt großes Publikum.“

Christian Wulff glaubt, Sie hätten gegen ihn eine Kampagne orchestriert, weil er 2010 in einer Rede sagte: „Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“



Das glaubt er bis heute. Dabei bezog sich meine Kritik gar nicht auf seine Aussage zum Islam. Im Übrigen war ich mit meiner Kritik daran nicht allein: Als ich im Schloß Bellevue mit Wulff darüber diskutierte, hat mich seine Frau in meiner kritischen Haltung unterstützt. Das können Sie in meinem Buch nachlesen.

Kai Diekmann im Gespräch mit Christian Wulff im Jahr 2010. Eventpress/imago

War Deutschland nicht bereit für diesen Satz?



Nein, darum ging es ja gar nicht. Es ging um den Anlass, bei dem er den Satz sagen wollte und dann auch gesagt hat: bei einer Rede zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit. Das habe ich nicht verstanden. Ich war der Meinung: Thema verfehlt.

Konnte man eigentlich damals Deutschland gegen Kai Diekmanns Bild regieren?



Aber selbstverständlich. Bild kann einen Trend verstärken oder einen Trend abschwächen – aber keinen Trend gegen eine Mehrheit im Publikum setzen. Dazu ist unsere Medienlandschaft viel zu vielfältig, es gibt zu viele unterschiedliche Fernsehsender, Zeitungen und Zeitschriften. Aber klar, Bild sticht mit seinen zig Millionen Lesern da natürlich heraus. Und natürlich gibt es Berichterstattung, die ich heute sehr selbstkritisch sehe. Mit Blick auf die Agenda 2010 von Gerhard Schröder etwa. Wir haben alles dafür getan, um diese so wichtige Sozialreform zu verhindern. Es gab Schlagzeilen wie: „Mehr ausgesetzte Tiere wegen Hartz Vier.“ Wir haben den Widerstand gegen die Agenda befeuert und tragen unseren Teil der Verantwortung, wenn es darum geht, dass Schröders Kanzlerschaft frühzeitig zu Ende gegangen ist.

Benjamin Pritzkuleit Zur Person Kai Georg Diekmann wurde am 27. Juni 1964 in Ravensburg geboren. Von 1998 bis 2000 war er Chefredakteur der Welt am Sonntag, von Januar 2001 bis Dezember 2015 Chefredakteur der Zeitung Bild und weiterhin Gesamtherausgeber der Bild-Gruppe. Er verließ den Springer-Verlag zum 31. Januar 2017. Außerdem war er Mitgründer der Public-Relations-Agentur Storymachine.

Und das sehen Sie heute kritisch?



Das sehe ich nicht nur kritisch: Unsere Kampagne war ein schwerer Fehler. Natürlich verantwortet man als Chefredakteur auch immer wieder Geschichten, die sich später als Fehler herausstellen. Man sagt dann hinterher: „Scheiße, falsch gelegen.“ Das ist leider unser Schicksal. Wir Journalisten arbeiten für den Tag. Wir sind eben keine Historiker, die mit großem zeitlichen Abstand urteilen dürfen.

Die Bild hatte Freunde und Feinde. Schröder war der Feind?



Jede große Marke hat Freunde und Feinde. Sowohl unter den Protagonisten als auch im Publikum. Bild erst recht.

Heißt das im Umkehrschluss: Als Bild-Zeitung hat man seine Lieblinge und seine Agenda – und nimmt es daher mit der Wahrheit nicht so genau?



Nein, das ist falsch. Und das ist ein Klischee. Gerade wenn die Schlagzeilen besonders groß sind, müssen sie es mit der Wahrheit besonders genau nehmen. Wenn Sie die lauteste Trompete auf der Bühne sind, ziehen Sie auch naturgemäß die meiste Kritik auf sich. Alles muss stimmen. Sonst wird es schwierig.

Es gab viel Kritik an der Bild-Zeitung während Ihrer Amtszeit. Mit Blick auf die Ära Reichelt wird Ihr Kurs im Nachhinein geradezu als gemäßigt wahrgenommen. Und dennoch: Nehmen wir die Berichterstattung über Griechenland in der Finanzkrise von 2008-2011. Ihre Berichterstattung wurde als rassistisch kritisiert.



Die Berichterstattung zielte nicht gegen Griechenland, sondern auf die deutsche Innenpolitik. Zunächst einmal war es ein Riesenfehler, die Griechen überhaupt in den Euroraum aufzunehmen. Gucken Sie sich mal die Verschuldung von Griechenland bis heute an. Es wäre eine Chance für Griechenland gewesen, den Euroraum zu verlassen und sich wirtschaftlich erholen zu können. Was gar nicht ging, war die Kommunikation der Rettungspakete durch die deutsche Bundesregierung. Immer wieder wurde versprochen: „Das ist jetzt aber das letzte Rettungspaket.“ Und dann gab’s das nächste Paket auf Kosten der Steuerzahler. Unsere Berichterstattung richtete sich gegen die Griechenlandretter, nicht gegen die Griechen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Griechen haben jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt.

Kai Diekmann, 2023. Benjamin Pritzkuleit

Die Berichterstattung war nicht problematisch?



Sagen wir mal so: Man hätte manche Schlagzeile auch etwas feiner formulieren können.

Ihre Beziehung zu Helmut Kohl spielt in dem Buch eine große Rolle. Wo haben Sie Ihre Grenzen gezogen? Sie waren als Journalist sehr nah an der Macht.



Das ist hoffentlich der Ehrgeiz jedes Journalisten, dicht an seine Protagonisten zu kommen, um sie aus der Nähe beschreiben zu können und um aus erster Hand Informationen zu bekommen. Meine Freundschaft mit Helmut Kohl ist erst gewachsen, als er längst nicht mehr Bundeskanzler war. Richtig näher gekommen sind wir uns erst ab 2001. Da hatte Kohl kein Amt, keine Funktion mehr inne. Und deswegen war diese Freundschaft aus meiner Perspektive völlig unproblematisch für den Bild-Chefredakteur. Im Gegenteil: Bild hat von meiner Freundschaft profitiert. Etwa bei Kohls Hochzeit.

…bei der Sie Trauzeuge waren….



Ja, und deshalb hatte Bild einen exklusiven Zugang. Für den Menschen Helmut Kohl und sein Leben interessieren sich die Leser ja bis heute.

Sie hatten viel Kontakt und Nähe zu Prominenten. Sie mussten auch mal Leute an den Pranger stellen, die Sie gut kannten. Wie macht man das?



Ich habe den einen oder anderen, von denen ich wusste, dass sie zur Schlagzeile werden, dass sich von heute auf morgen für sie möglicherweise sehr viel verändert, vorher angerufen. Ich habe etwa Bischöfin Margot Käßmann angerufen nach ihrer berühmten Alkohol-Autofahrt. Sie hat übrigens keine Sekunde versucht, mich von der Veröffentlichung der Geschichte abzubringen. Sie wusste sofort, dass ihre Trunkenheits-Fahrt keine Privatangelegenheit ist. Sie ist mit der Situation beeindruckend umgegangen, weil sie etwas gemacht hat, was ich vielen ans Herz gelegt hätte, wenn sie mich um Rat gefragt hätten: Sie hat sich für ihren Fehler entschuldigt. Öffentlich. Nichts tun die Deutschen lieber, als jemandem zu verzeihen. In dem Moment, wo du jemandem verzeihst, erhöhst du dich ja auch selber, moralisch. Sie hat damals um Entschuldigung gebeten und hätte doch alles werden können. Ihre Beliebtheitswerte explodierten. Und das hätte Christian Wulff während der Kredit-Affäre auch tun können. Sich einfach entschuldigen.

Eine Bitte um Entschuldigung fällt aber Mächtigen schwer.



Ja. Das ist ja auch schwer. Da bin ich selbst übrigens keine Ausnahme.

Gab es denn Situationen, bei denen sie sich schlecht fühlten und nachts nicht schlafen konnten?



Aber ja. Auch wenn ich ungern einem Streit aus dem Weg gehe, bin ich nicht immer gut im Umgang damit. Sie müssen wissen: Tief in meinem Herzen bin eigentlich harmoniesüchtig.

Einige Feinde haben Sie sich trotzdem gemacht. Die Feindschaft zwischen Ihnen und der taz wird im Buch ausführlich beschrieben. Es gibt sicher noch andere offene Rechnungen mit Ihnen.



Aber natürlich. Hans-Olaf Henkel zum Beispiel, der spätere AfD-Politiker, fällt mir da ein. Ich glaube, der hasst mich noch heute. Henkel hat mir ein ganzes Kapitel in seinem Buch gewidmet. Natürlich würdige ich ihn auch in meinem Buch: „Olaf Henkel, der in seinem späteren Leben schon alles war und sein wird, von BDI bis AfD, aber bei nichts dauerhaft erfolgreich.“ Dass es Leute gibt, die sich für alle Zeiten auf die Zehen getreten fühlen und wahrscheinlich bis heute Rechnungen mit mir offen haben, damit muss ich leben. Ich befürchte, dazu gehört auch Jan Böhmermann. Nach der Erdogan-Affäre habe ich ein angebliches Exklusiv-Interview mit ihm veröffentlicht. Das war natürlich frei erfunden, hat sich aber erst einmal rasend schnell verbreitet. Die Aufregung war groß. Was war das für eine Aktion? Ich habe einfach Böhmermanns Stilmittel eingesetzt, um ihm einmal den Spiegel vorzuhalten: Satire und Fake. So wie er das seinerzeit mit dem Stinkefinger-Video des griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis getan hat. Satire ist eben kein Fakten-Journalismus.

Beobachtet von der „taz“-Chefredakteurin Bascha Mika (M) lesen „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann (links) und RTL-Chefredakteur Hans Mahr die taz, 2013. dpa

Haben Sie den Eindruck, dass Böhmermann mit seiner ZDF-Sendung Bild-Methoden auf links dreht? Überhöhen, übertreiben, aus dem Kontext reißen, Schlagzeilen machen?



Wenn das aus Ihrer Sicht Böhmermann-Methoden sind, bitte schön. Bild-Methoden waren das zu meiner Zeit nicht. Da muss ich Ihnen widersprechen.

Die Kritik an Ihnen perlt ab, das merkt man. Gibt es denn keinen Punkt, bei dem Sie sagen: „Okay, ich kann das nachvollziehen, dass da gewisse Menschen mit meiner damaligen Bild-Berichterstattung nicht einverstanden sind? Auf mich sauer sind?“



Aber selbstverständlich kann ich das nachvollziehen. Es gibt Leute, die sich zu Unrecht in den Schlagzeilen wiedergefunden haben. Gar keine Frage. Man muss allerdings genau hinschauen, und jetzt kommt das berühmte Bild vom Fahrstuhl: Wer mit Bild im Fahrstuhl nach oben fährt, muss auch lernen, mit Bild im Fahrstuhl nach unten zu fahren. Was heißt das eigentlich übersetzt? Ganz einfach: Wer bei Bild die große Bühne sucht, um eigene Interessen zu befördern, der kann Bild nicht aussperren, wenn es dann irgendwann mit der Karriere nicht mehr so gut läuft, wenn die öffentliche Inszenierung einer Überprüfung nicht standhält. Dann kann man das Scheinwerferlicht nicht einfach wieder ausknipsen, das sollte man wissen. Wenn ich mich einmal entschieden habe, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, dann muss ich ihn in der ganzen Konsequenz gehen. Da gibt es natürlich auch Leute, die damit nicht klar kommen. Andersherum gibt es auch Leute, die das Bild-Rampenlicht gar nicht erst suchen. Ich habe beispielsweise Jürgen Trittin dafür bewundert, wie er sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat.

Das respektiert man dann als Bild-Chefredakteur?



Ja. Und das schreibe ich ja auch in dem Buch: Dass es Leute gibt, die von vornherein gesagt haben, sie möchten mit Bild nichts zu tun haben. Sie gehen ihren Weg ohne Bild. Herbert Grönemeyer etwa. Finde ich total in Ordnung.

Ist es Zufall, dass Ihr Buch wenige Wochen nach der Romanveröffentlichung von Benjamin von Stuckrad-Barre erscheint, der Skandale im Hause Springer thematisiert?



Ja. Das ist völliger Zufall. Ich habe allerdings keinen Roman, sondern ein Sachbuch geschrieben.

Ist Stuckrad-Barre ein Hochstapler oder ein Aufklärer?



Er ist nach eigener Aussage ein Romancier. Der muss keine Fakten liefern, der darf frei erfinden und passend machen, was nicht passt.

Kritiker sagen: Stuckrad-Barres Verhältnis zu Frauen war kompliziert. Das kann man in seinem Roman „Panikherz“ nachlesen. Nun habe es etwas Wohlfeiles, dass er einen MeToo-Roman schreibt, so die Kritik.



Ich kenne Benjamin natürlich ganz gut. Eines meiner letzten Projekte bei „Bild“ war ein gemeinsames Sachbuch mit ihm über Udo Lindenberg. Die Zusammenarbeit hat wirklich Spaß gemacht. Er ist ein großartiger Marketingfuchs.

Kai Diekmann trifft Wladimir Putin für ein Interview im Jahr 2001 in Sotschi. TASS/imago

Sprechen wir noch über Wladimir Putin. Sie beschreiben in Ihrem Buch zahlreiche Begegnungen mit dem russischen Staatspräsidenten. Haben Sie sich in ihm geirrt?



Viele behaupten ja jetzt, sie hätten in Putin schon immer den Verbrecher gesehen. Aber wie war das damals im Bundestag 2001, als er auf Deutsch seine berühmte Rede gehalten hat? Da hatten etliche Abgeordnete Tränen in den Augen. Das war ein Höhepunkt der neuen deutsch-russischen Beziehungen. Ich möchte die Person sehen, die schon damals gesagt hat: „Das ist aber ein Verbrecher.“ Ich mag falsch liegen, aber ich vertrete ja die These von den zwei Putins: Der Putin von 2001 glaubte an die vom Westen angebotene Partnerschaft auf Augenhöhe. Das war ein anderer als der Putin von 2007, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz diese Partnerschaft aufkündigte. Ein entscheidender Wendepunkt waren die Anschläge vom 11. September 2001: Der Westen orientierte sich völlig neu, konzentrierte sich auf den politischen Islamismus und Terrorismus. Und Russland wurde langweilig, spielte kaum noch eine Rolle. Putin hat dann die Erfahrung gemacht, dass er erfolgreich ist, wenn er sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die politische Landkarte zurückbombt.

Sie haben Putins Enttäuschungen zu spät erkannt?



Was ich mir persönlich besonders vorwerfe, ist, dass ich über all die Jahre diesen engen Kontakt zu Gorbatschow hatte und nicht mitbekommen habe, wie auch Gorbatschow Putins Narrative übernommen hat. Ich hatte mein letztes Interview mit ihm 2017. Er sprach wie Putin. Er sprach davon, dass der Westen Russland über den Tisch gezogen habe. Und wenn wir heute immer wieder darauf rekurrieren: „Es gibt keine schriftlichen Abmachungen, die behaupten, dass die Nato sich nicht Richtung Osten ausbreiten durfte.“ Dann denke ich immer: „Natürlich ist die Nato frei, zu sagen, was sie tun will. Aber sie ist auch frei, zu sagen, was sie nicht tun will.“ Die Nato kann ja auch zu der Überzeugung gelangen, eine Erweiterung um bestimmte Staaten erhöht unsere Sicherheit nicht zwingend. Dafür ist es nun zu spät.

Kai Diekmann und Nikolaus Blome beim Interview mit Wladimir Putin, 2017. TASS/imago

Sie haben Putin 2001 und 2016 in Sotschi getroffen. Ein weiteres Mal haben Sie ein Doppelgespräch mit Putin und Schröder in der Nähe von Hannover geführt. Wie war das?



Wenn Sie dieses Doppel-Gespräch mit Gerhard Schröder und Putin über die Erfahrungen angesichts des Zweiten Weltkriegs lesen, dann stellen Sie fest: Das gleiche Gespräch hat es gegeben zwischen Gorbatschow und Kohl, die ja noch viel dichter dran waren an den Kriegserfahrungen. Wenn Sie die Gespräche nebeneinander legen, sind die in ihrem Narrativ fast identisch. Mir fällt es schwer, dem Putin von 2001 nicht abzunehmen, dass er diesen Wunsch nach echter Partnerschaft nicht ernst meinte. Um das auch ganz klar zu formulieren: All diese Versuche, Putin zu ergründen, entschuldigen nichts von dem, was er getan hat: die Unterdrückung und Ermordung von Oppositionellen und Journalisten, der kriegsverbrecherische Überfall auf die Ukraine!

Sie sagen, das eine sind Verträge, das andere Empathie für den Anderen. Der Westen habe einen empathischen Moment verpasst.



Wir haben die russischen Warnungen, die Sorgen nicht ernst genommen. Und dann sind wir Putin natürlich auch nicht hart und entschieden genug entgegengetreten, wenn es darauf angekommen wäre. 2014 bei der Annexion der Krim etwa. Putin musste glauben, wir lassen ihn damit durchkommen.

Im Buch schreiben Sie, dass die deutsch-russische Annäherung auch mit dem Irak-Krieg zu tun hat. Schröder sagte 2003 „Nein“ zum Krieg und suchte sich Russland als neuen Verbündeten.



Die Bild-Zeitung war unter meiner Führung übrigens ein Befürworter des Irak-Krieges.

Sehen Sie das heute kritisch?



Ja. Ich habe zumindest eine Menge Fragen.

Gerhard Schröder hat den Weg der Amerikaner nicht mitgehen wollen.



Was ich damals für einen Verrat im transatlantischen Verhältnis gehalten habe. Gleichzeitig spielte bei Schröder eine Rolle, dass er von den Amerikanern nie auf Augenhöhe behandelt wurde. Putin tat das schon. Aber es ging Schröder, davon bin ich heute überzeugt, auch wirklich um Aussöhnung, um die Fortführung der deutsch-russischen Freundschaft, die Gorbatschow und Kohl angestoßen haben. Und das ist auch der Grund, warum Gerhard Schröder bis heute Putin gegenüber loyal ist. Schröder ist bereit, bürgerliche Nachteile in Kauf zu nehmen, weil er einen Mann, den er seinen Freund nannte, nicht verraten möchte. Tief in sich wird Gerhard Schröder inzwischen ein klares Bild von Putin und der angeblichen Männer-Freundschaft haben: Als Schröder 2022 Putin in Moskau besucht hat, hätte Putin ihm irgendein Zugeständnis machen können. Machen müssen, wenn er es mit der Freundschaft ernst meint. Nichts. Die Reise wurde zum Desaster. Aber ich darf allerdings auch daran erinnern: Es waren die Ukrainer, die Schröder aufgefordert haben, nach Moskau zu reisen. Auch hier gilt übrigens: Schröder erklären heißt nicht, seine Positionen für richtig zu halten.

Kai Diekmann interviewt Gerhard Schröder im Jahr 2002. Frank Zauritz/dpa

Sie schreiben im Buch, dass Sie erschüttert sind über den medialen Umgang mit Gerhard Schröder. Das überrascht. Warum sagen Sie das?



Es geht nicht nur um den medialen Umgang. Ich glaube, von Winston Churchill stammt der schöne Satz: „Die Deutschen hast du entweder auf den Knien oder an der Kehle.“ Dazwischen machen sie es nicht. Ich schreibe von der hyperventilierenden Gesellschaft. In der Art und Weise, wie Schröder jetzt niedergemacht wir, ist jedes Maß verloren gegangen. Selbst Schröders Friseur wollte ihm nicht mehr die Haare schneiden.

Sie haben Putin nochmal 2016 in Sotschi getroffen. Hatten Sie Angst vor ihm?



Nein, überhaupt nicht. Putin ist immer sehr höflich. Er hat etwas Charmantes, etwas Leises, Selbstbewusstes und Selbstironisches. Im Gespräch verteidigt er knallhart seine Positionen und gibt nicht einen Millimeter nach. Selbst, wenn er lügt, gibt er sich scheinbar unschuldig. Ich bin zuletzt 2022 Moskau gewesen, weil ich den österreichischen Bundeskanzler auf seiner Reise zu Putin begleitet habe. Das war im April 2022. Sechs Wochen nach Kriegsbeginn. Es war ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Nehammer verabredet. Das Gespräch war lang und ging über eine Stunde. Damals gab es ja viele Spekulationen, dass Putin angeblich nicht Herr der Lage sei, dass er nicht über die richtigen Informationen verfüge. Die Massaker in Butcha waren gerade mal vier Tage her, Nehammer war unmittelbar vor seiner Reise auch dort vor Ort gewesen. Insofern war das Gespräch doppelt wertvoll: Zum Einen hat Putin jemanden erlebt, der ihm ins Gesicht sagt, was der Westen von seiner Militäraktion hält. Putin hat übrigens auf Deutsch gesprochen und auch das Wort „Krieg“ benutzt und nicht „Sonderoperation“. Zum anderen hat sich anschließend die ganze Welt für Nehammers persönlichen Eindruck von Putin interessiert: Ist er wirklich gesund? Weiß er genau, was passiert?

Was denken Sie: Wie geht der russische Angriffskrieg in der Ukraine aus?



Ich habe keine Ahnung. Ich würde mir nur wünschen, dass wir im gleichem Maße, wie wir jetzt über die letzten 15 Monate zu Militärexperten und Generälen gereift sind, auch irgendwann mal anfangen, nachzudenken: „Wie könnte denn ein Frieden aussehen?“ Diese öffentliche Debatte vermisse ich.

Kai Diekmann: „Ich war BILD. Ein Leben in Schlagzeilen“, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2023, 544 S., 34,- Euro.



