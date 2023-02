Schwarz-Grün: Traut euch einfach! 

Berlins klarer, ja, überaus klarer Wahlsieger Kai Wegner ist in einer schwierigen Lage. Um Regierender Bürgermeister werden zu können, braucht der CDU-Politiker einen Koalitionspartner. Deswegen hat er nacheinander die SPD und die Grünen zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Mit der SPD hat er schon zweimal gesprochen, an diesem Mittwoch steht die zweite Runde mit den Grünen an. Dabei wird auch darüber verhandelt werden, wie masochistisch jede Seite zu sein bereit ist und wie sehr man einander verletzen darf. Kurz: Wie gerne man regieren will.

Die Lage ist so: Kai Wegner ist abhängig von der SPD. Pocht die durch die Wahlen so extrem geschwächte und doch immer noch größte Regierungspartei auf ihre Position an der Spitze einer rot-grün-roten Weiter-so-Koalition? Und was passiert mit Franziska Giffey, die als Spitzenkandidatin zweimal hintereinander das historisch schlechteste Ergebnis für die Partei eingefahren hat?

Diese Abgängigkeit kann Wegner nicht gefallen. Also wird er alles versuchen, das Verfahren an sich zu ziehen, die Fäden in die Hand zu bekommen, den „driver’s seat“ zu erklimmen. Wie man will. Kai Wegner will entscheiden können, und dafür wird er an und über Schmerzgrenzen gehen. Gehen müssen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Spitze der Berliner CDU ein schwarz-grünes Bündnis bevorzugt, aller kulturellen Fremdheit zum Trotz. Und auch bei vielen Grünen-Funktionären gilt die CDU als möglicher Partner. Unabhängig von allen inhaltlichen Debatten hätte Schwarz-Grün den Charme des Neuen, Frischen, ja Modernen. Vor allem würde es beiden zum ersten Mal in der Berliner Geschichte eine Regierungsoption jenseits der SPD eröffnen. CDU wie Grüne klagen seit Langem über einen Mehltau, den die ewige Regierungspartei SPD über die Stadt gelegt habe.

Am einfachsten kommen die neuen Partner in spe sicher beim Daueraufreger Verwaltungsmodernisierung zueinander. Anderswo sind die Hürden höher, vermeintlich am höchsten in der Verkehrspolitik, wo beide im Wahlkampf nach Herzenslust aufeinander einschlugen. Dabei ist von den Grünen bekannt, dass aus ihrer Sicht SPD und CDU gleich weit entfernt sind. Warum es also nicht mit der CDU versuchen?

Die Agenda 2010 als Vorbild für den Berliner Verkehrsumbau?

Zumal gerade einer bürgerlichen Partei der Umbau der Stadt eher gelingen könnte als einer eher linken wie der SPD. Nicht umsonst waren sich alle einig, dass nur die Bundes-SPD unter Gerhard Schröder die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 durchsetzen konnte – durchaus gegen die eigene Klientel, aber unbedingt zum Wohle des Landes. Vor allem die CDU würdigt Schröder bis heute dafür.

Wie wäre es also, wenn sich Schwarz und Grün gemeinsam ein Verkehrskonzept überlegen würden? Sicher müsste die CDU mehr zulassen als nur den Umbau von Kreuzungen, um Radverkehr sicherer zu machen. Natürlich müssten die Grünen ihre Anti-Autofahrer-Rhetorik zurückfahren und auf manche Abpollerung ganzer Kieze verzichten. Wie gesagt, es wird nicht ohne beidseitige Schmerzen gehen.

Schon in der ersten R2G-Koalition unter Michael Müller gab es häufig Streit

Eine Koalition muss aber keine Liebesbeziehung sein – ja, sie ist es besser nicht, wie man an der rot-rot-grünen beziehungsweise rot-grün-roten Beziehung der vergangenen Jahre besichtigen kann. Als man Ende 2016 erstmals zusammenkam, war von einem Projekt die Rede, einem fortschrittlichen natürlich. Dabei gab es auch damals schon um Bau- und Wohnungspolitik sowie Verkehrspolitik massiv Streit.

So rumpelte es rasch heftig, Grüne und Linke klagten über die autoritäre Macher-Attitüde der SPD unter Michael Müller. Diese, äh, Ära endete mit der größtmöglichen Katastrophe: einer verpfuschten Wahl, die wiederholt werden musste. Und keiner wollte verantwortlich sein. Wie vergiftet die Atmosphäre war, zeigte sich, als Grüne und Linke sogleich mitteilten, wer schuld an dem Debakel war: die SPD-geführte Innenverwaltung.

Giffey wird für die schlechte Performance des Senats verantwortlich gemacht

Die Tonart zwischen den drei Parteien habe sich zwar unter Franziska Giffey geändert, heißt es von allen Seiten. Das änderte aber nichts daran, dass es immer weniger Gemeinsamkeiten gab. Spätestens im Wahlkampf ging es um Konfrontation. Vor allem die Grünen haben ihre extrem polarisierende Verkehrspolitik genutzt, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Das mag sich ausgezahlt haben, jedoch entstand nie das Bild eines Giffey-Senats. Und das Wahlergebnis zeigt, dass die Sozialdemokraten für die schlechte Perfomance verantwortlich gemacht wurden – und niemand anderes.

Wenn man all dies in Rechnung stellt, möchte man den möglichen schwarz-grünen Koalitionären zurufen: Ihr müsst euch nicht lieben. Ihr müsst zusammenarbeiten, den Partner mit seinen Eigenheiten leben lassen. Erfüllt euren Auftrag. Kommt raus aus euren Komfortzonen. Traut euch einfach mal!