Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, war am Dienstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz zu Gast. Thema des Abends: der Nahost-Konflikt. Moderator Lanz konfrontierte Wegner zunächst mit einem Zitat von Autor Ahmad Mansour: „All den Hass haben wir auch in deutschen Klassenzimmern.“ Wegner sagte, dass ihn auch die Situation in Berlin sehr bewege, „dass dieser Hass in die Schulen und auf die Straßen getragen wird“.

Wegner dankte überdies der Berliner Polizei für ihren Einsatz am vergangenen Wochenende am Potsdamer Platz, wo es zu Krawallen auf einer Palästinenser-Demo kam. Wegner betonte, dass es nicht passieren dürfe, dass Jüdinnen und Juden in Berlin in Angst leben. „Wir müssen beweisen, dass nie wieder nie wieder heißt.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs verteidigte Wegner die Polizei gegen den Vorwurf, nicht besser vorbereitet gewesen zu sein. Diese sei an der „Belastungsgrenze“.

„Du Jude!“ – an Berliner Schulen als Schimpfwort

Was die Strafverfolgung von antisemitischen Taten angeht, habe man mehrere Strafverfahren eingeleitet. Wegner mutmaßte, dass wenn es Volksverhetzung gehe, Menschen auch mal ins Gefängnis gehen müssten. Die Journalistin Melanie Amann widersprach: Das sei schwierig, wenn die Täter nicht vorbestraft seien. Da wo es möglich sei, wolle Wegner abschieben, sagt er. Anna Staroselski, Sprecherin des deutsch-jüdischen Vereins „WerteInitiative“, brachte anschließend das Thema Bildung aufs Tapet. Jüdische Schüler würden in Berlin aus Angst vor Judenhass Schulen verlassen.

Amann kritisierte die Politik. Lehrer hätten kein Konzept, um Kindern den Konflikt zu erklären. Die Ansprache beim Nahost-Konflikt sei zudem nicht zielgruppengerecht. Wegner ging in die Defensive und räumte ein: „Ich glaube, es wurde zu lange weggeschaut, es wurde auch nicht darüber geredet.“ An Berliner Schulen gelte „Du Jude!“ als Schimpfwort. Auch davon, dass Israel aus Karten weggekratzt werde, habe er Kenntnis erhalten. Wegner stellte jedoch fest, dass die Karte dann hängen bleibe, dass es keine Konsequenz gebe. „Es hat also nicht so sehr mit Bildungsstandard zu tun“, so Wegner. Über die Jugendlichen auf dem Potsdamer Platz sagt der Regierende Bürgermeister: „Das sind auch Berliner Jungs, aber die müssen wir erreichen.“ Wegner betonte, er leide auch wegen der Kinder in Gaza. Die Verantwortlichen seien aber die Hamas.

Abschließend konfrontierte Lanz Wegner mit einem Versprechen, das er vor seiner Wahl abgegeben habe. Derzeit finanziere der Berliner Senat weiter radikale muslimische Gruppierungen in Berlin. Wegner erneuerte sein Versprechen. „Wir durchforsten gerade alle. Die, die Hass säen, die haben mit keinem Fördergeld mehr zu rechnen, dafür werde ich sorgen.“