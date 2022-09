Kalte Schulter von Lawrow: 23 Minuten im UN-Sicherheitsrat Wer gehofft hat, die mächtigsten Außenminister der Welt könnten im UN-Sicherheitsrat Fortschritte im Ukraine-Krieg erreichen, wird enttäuscht. Das Gremium in... Benno Schwinghammer Christina Horsten Christiane Jacke Friedemann Kohler Jörg Blank dpa

dpatopbilder - Russlands Außenminister Sergej Lawrow (r) äußert sich im UN-Sicherheitsrat in New York zur Lage in der Ukraine. Mary Altaffer/AP/dpa

New York -Im UN-Sicherheitsrat fällt vor allem auf, wer nicht am runden Tisch der mächtigsten Außenminister der Welt sitzt. Vor dem riesigen „Wandbild des Friedens“ haben sich in dem Saal am Donnerstag unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres und die Chefdiplomatinnen und Chefdiplomaten der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Chinas versammelt.