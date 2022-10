Kampf gegen Kinderlähmung: Gates-Stiftung spendet Milliarden Mit dem Milliardenbetrag soll der Polio-Wildtyp, der noch in Pakistan und Afghanistan vorkommt, ausgerottet werden. Weitere 35 Millionen Euro kommen von der ... dpa

Berlin -Für den Kampf gegen die Kinderlähmung (Polio) hat die amerikanische Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung einen Milliardenbetrag zugesagt. Damit soll der Polio-Wildtyp, der noch in Pakistan und Afghanistan vorkommt, ausgerottet werden, wie die Stiftung am Sonntag bei der Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin bekanntgab. Sie stellt 1,2 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) zur Verfügung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte bei der Konferenz 35 Millionen Euro zu, um das Ziel einer Welt ohne Polio zu erreichen.