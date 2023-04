Kampfjet-Abgabe an Kiew: Polen beantragt Zustimmung Berlins Mehrere MiG-Kampfflugzeuge hat Polen bereits an die Ukraine abgegeben. Jetzt sollen auch solche folgen, bei denen die Bundesregierung ein Wort mitzureden hat. dpa

ARCHIV - Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe bei einer Luftfahrt-Schau. Michael Walczak/PAP/dpa

Berlin -Polen hat bei der Bundesregierung die Genehmigung für eine Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine beantragt. Ein entsprechendes Schreiben ging in Berlin ein, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Es geht um Jets vom Typ MiG-29 aus DDR-Altbeständen, die Deutschland an Polen abgegeben hatte und deren Weitergabe Berlin deshalb zustimmen muss.