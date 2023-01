Kampfpanzer für die Ukraine: Deutschland hat viel Sympathien verspielt

Sein Zögern versucht der Bundeskanzler jetzt als Taktik darzustellen. Doch es ist fraglich, wie er so eine Führungsrolle in Europa einnehmen will.

Na also, jetzt hat es der Bundeskanzler auch offiziell gesagt. „Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen, vom Typ Leopard 2“ – fast beiläufig sagte Olaf Scholz diesen Satz am Mittwoch im Bundestag. Das war volle Absicht. Die Leopard-2-Panzer aus den Beständen der Bundeswehr sind laut Scholz der nächste Schritt bei all den Lieferungen an die Ukraine, den man selbstverständlich gemeinsam mit den Verbündeten geht.