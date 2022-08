Kandidatin Truss wegen Äußerung zu Arbeitsmoral in Kritik Sie sah ein „fundamentales Problem“ in der Arbeitskultur in Großbritannien - und forderte „ein bisschen mehr harte Arbeit“ ein. Nun hagelt es Kritik an der K... dpa

London -Die aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierminister Boris Johnson, Liz Truss, ist wegen einer älteren Äußerung zur Arbeitsmoral in Großbritannien in die Kritik geraten. In einer Aufnahme, die der Zeitung „Guardian“ zugespielt wurde, ist zu hören, wie die heutige Außenministerin die vergleichsweise niedrige Produktivität in Großbritannien auch auf eine angeblich schlechte Arbeitsmoral ihrer Landsleute zurückführt.