Kanzler für Polizeieinsatz bei Schwimmbad-Krawallen

Berlin -Nach Gewaltausbrüchen in mehreren Berliner Freibädern hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz dafür ausgesprochen, mit Polizei gegen die Randalierer vorzugehen. „Es ist völlig richtig, wenn daraus die Konsequenz gezogen wird, jetzt auch Polizei einzusetzen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin bei seiner Sommer-Pressekonferenz. Derartige Vorfälle dürften nicht „achselzuckend“ zur Kenntnis genommen werden, betonte Scholz. Es müsse klar werden, „dass wir als Staat das nicht dulden“.

Am vergangenen Wochenende hatten gewaltsame Auseinandersetzungen im Columbiabad in Berlin-Neukölln für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Das Freibad ist überregional bekannt, weil es dort öfter Randale und Probleme mit Jugendlichen gibt. Der Bezirk Neukölln gilt in Teilen als sozialer Brennpunkt. Zur Frage, ob die Vorfälle auf Integrationsdefizite zurückzuführen seien, äußerte sich der Kanzler ausweichend: „Wer sowas macht, verhält sich nicht so, wie unsere Regeln sind.“