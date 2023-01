Kanzler Scholz: Franziska Giffey die Richtige für Berlin

Die SPD startet in die heiße Phase des Wahlkampfs. Zur Unterstützung kommt auch der Bundeskanzler. Und der lobt die SPD-Landeschefin für ihre Wohnungsbaupoli...

Berlin -Fünf Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Landes-SPD Mut für den Wahlkampf gemacht. Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hatte den prominenten Genossen, mit dem sie als frühere Familienministerin zusammen am Kabinettstisch gesessen hat, als Scholz noch Bundesfinanzminister war, für Montagabend ins Varieté Wintergarten eingeladen. Scholz kam und lobte beim sogenannten Wahlkampf-Kickoff Giffeys Politik gleich mehrfach.

Dass die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden müsse, sei ärgerlich, sagte er. Es sei aber auch eine Chance für die Partei, das gute Wahlergebnis von 2021 noch einmal zu verbessern - damals landete die Partei vor Grünen und CDU knapp auf Platz eins. Er sei fest überzeugt, dass die Berliner SPD die Wahl wieder gewinne. Franziska Giffey sei die Richtige dafür.

Er selbst wisse aus seiner Zeit als Bürgermeister in Hamburg, dass die Folgen mancher Entscheidung erst Jahre später zu sehen seien. Das gelte auch für Berlin. Auch beim Wohnungsbau bescheinigte er der Berliner Regierenden Bürgermeisterin, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Wenn es Wohnungsmangel gebe, gebe es keinen anderen Weg als mehr Neubau von Wohnungen, sagte Scholz. „Wir werden damit nicht wieder aufhören.“ Dabei werde allerdings ein langer Atem gebraucht.

Auch im Umgang mit den Krawallen in der Silvesternacht mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr macht Giffey nach Einschätzung des Bundeskanzlers vieles richtig: Es sei wichtig, dass alles getan werde, um die Vorfälle aufzuklären. „Und natürlich darf man niemals alles beschönigen, was da stattfindet“, sagte Scholz. Das sei in Berlin auch nicht passiert.

Zur aktuellen Diskussion über die Konsequenzen nach den Silvester-Krawallen sagte er: „Ich finde es sehr gut, dass man dafür sorgt, dass die Polizei gut ausgestattet ist, dass man dafür sorgt, dass die richtigen Gesetze existieren.“ Giffey und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatten unter anderem mehr Bodycams für Polizei und Feuerwehr und eine Verschärfung des Waffenrechts ins Gespräch gebracht.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte, eine starke Berliner SPD sei auch für die Ampelregierung im Bund wichtig. Es gehe bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl auch um die Frage, ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter starke SPD-Bundesländer hinter sich habe, sagte Kühnert. Davon hänge ab, ob Scholz und die Bundesregierung den bestmöglichen Job machen könnten.

Giffey selbst wehrte sich erneut gegen pauschale Kritik aus der Union nach den Silvester-Krawallen. „145 Chaoten heißen nicht, dass 3,7 Millionen Menschen Idioten sind“, sagte sie mit Blick auf die 145 Festnahmen während der Silvesternacht. Attacken auf Rettungsdienste habe es auch in anderen deutschen Städten gegeben, so die SPD-Landesvorsitzende. Sie frage sich auch, wie Angriffe auf Polizisten anderswo zu erklären seien, bei denen „Sieg Heil“-Rufe zu hören gewesen seien.

Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hielt sie vor, Berlin unberechtigterweise zu kritisieren. „Ich habe nicht gehört, wo die Lösungsansätze sind“, sagte sie. „Es gibt nicht die einfache Lösung, es ist komplexer.“ Da helfe es auch nicht, wenn sich Ministerpräsidenten irgendwelche Ratschläge erteilten. Söder hatte nach den Ereignissen der Silvesternacht unter anderem gesagt, Berlin entwickle sich zu einer Chaosstadt.

Nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr steht Giffey, aber auch der gesamte rot-grün-rote Senat in der Kritik. Am 12. Februar ist in Berlin die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 geplant. Sie wurde Mitte November vom Landesverfassungsgericht wegen zahlreicher Pannen und „schwerer systemischer Fehler“ für ungültig erklärt.