Kanzler Scholz lädt zum Wahlkreisgespräch nach Potsdam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) startet am Samstag seine diesjährigen Gespräche in seinem Potsdamer Bundestagswahlkreis. Nach dem EU-Gipfel und vor dem gepla... dpa

Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland, spricht während einer Pressekonferenz auf einem EU-Gipfel. Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Potsdam -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) startet am Samstag seine diesjährigen Gespräche in seinem Potsdamer Bundestagswahlkreis. Nach dem EU-Gipfel und vor dem geplanten Koalitionsausschuss lädt er Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen (11.00 Uhr). Im Mittelpunkt sollen die Folgen der Energiekrise stehen. In der Einladung von Scholz heißt es: „Gemeinsam haben wir uns entschlossen gegen die drohende Krise gestemmt - und sie abgewendet. Nichtsdestotrotz stellen die gestiegenen Preise für Energie oder Lebensmittel viele vor große Herausforderungen.“ Scholz ist regelmäßig in seinem Wahlkreis unterwegs.