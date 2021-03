Köln - Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki hat am Dienstag vor Journalisten sein Handeln in der Aufarbeitungsdebatte zu Missbrauch in der Kirche verteidigt. Gleichzeitig gibt er sich reuig und verspricht Besserung. „Mein Handeln war rechtlich okay, aber ein beschämendes Beispiel“, sagte der Kardinal vor Journalisten. Dabei bezieht er sich auf seinen Umgang mit zwei Missbrauchstätern in Köln in der Vergangenheit.

Am vergangenen Donnerstag war in Köln ein mit Spannung erwartetes Rechtsanwaltsgutachten über den Umgang von Kirchenoberen mit Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln zwischen 1975 und 2020 vorgestellt worden. In dem Gutachten listete der Rechtsanwalt Björn Gercke eine Statistik des Versagens mit 75 Pflichtverletzungen früherer und heutiger Bischöfe und anderer Kirchenoberer auf. Woelki wurden nicht genannt. Mittlerweile wurden einige Verantwortliche suspendiert, andere haben in Rom um ihren Rücktritt ersucht.

Woelki sagte am Dienstag, er habe kein geltendes Kirchenrecht gebrochen. Er habe aber Fehler gemacht. „Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich werde hier und heute und in der Zukunft alles dafür tun, dass keine Fehler mehr passieren können“, sagte Woelki.