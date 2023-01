Die schwedische Zeitung Flamman hat aus den über 400 eingereichten Zeichnungen eines Erdogan-Karikatur-Wettbewerbs neben dem Gewinnerbild 16 weitere Einsendungen veröffentlicht. Laut der Jury der sozialistischen Zeitung haben auch diese Karikaturen es verdient, hervorgehoben zu werden. Im Vergleich zum Gewinnerbild des Künstlers Henry Åström sind die an diesem Dienstag veröffentlichten Bilder jedoch weitaus weniger subtil gehalten.

Auffallend ist unter anderem die Karikatur von Linda Sara Pahlm, in der der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson als mutmaßlich schwules Paar dargestellt werden. Bei dem Bondage-Pärchen ist eines deutlich erkennbar: Das Sagen hat Erdogan.

Linda Sara Pahlm stellt den türkischen Präsidenten Erdogan und den schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson als schwules Bondage-Pärchen dar. Flamman

Erdogan-Karikaturen: Nackt, lüstern, grausam

Die Karikatur von Max Gustafson zielt ebenfalls auf die türkisch-schwedische „Beziehung“ ab. Sie zeigt einen nackten türkischen Präsidenten, der lüstern auf Schweden herumreitet. Auf seinem Rücken trägt er offenbar Kurden und sagt: „Weiter, braver Junge!“ und „Schneller!“.

„Böse, schlau, lustig“, so beschreibt die schwedische Zeitung Flamman die Karikatur von Max Gusafson. Flamman

Eine etwas andere Darstellung zeigt die Karikatur von Emanu Garnheim. Der Künstler bildet den türkischen Präsidenten als Piñata ab, aus der nichts als Waffen, Munition und Totenköpfe als Opfer der Türkei fallen. Er stellt bei der Beschreibung seines Bildes rhetorisch die Frage: „Ist wirklich die Puppe schuld?“

Emanu Garnheim stellt Erdogan als gewaltsam gesprengte Piñata vor dem Rathaus dar. Flamman

Ob Erdogan sich das gefallen lässt? Schwedische Rechtsextreme hatten am Sonnabend einen Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt, woraufhin Erdogan ankündigte, dass er die Aufnahme Schwedens in die Nato nicht unterstützen werde. Durchaus denkbar also, dass die Veröffentlichung der Karikaturen für weitere diplomatische Spannungen zwischen den beiden Ländern sorgt.