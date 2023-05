Karlspreis für Selenskyj: Dieser Europäer könnte noch Ärger machen

Der internationale Karlspreis zu Aachen wird jedes Jahr an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Mit Wolodymyr Selenskyj, der den Preis in diesem Jahr stellvertretend für das ukrainische Volk entgegennahm, hätte man keinen glühenderen Europäer finden können. Das machte er am Sonntagabend selbst in seiner Rede klar. Für die Europäische Union ist das aber nicht nur eine gute Nachricht.

Einmal mehr drängte Selenskyj die zuständigen Gremien, die Entscheidung für die Aufnahme der Ukraine in den Kreis der EU vorzuziehen oder am besten sofort vorzunehmen. Nichts könnte die ukrainischen Soldaten an der Front mehr motivieren, lockte Selenskyj. Klar ist: Mit diesem EU-Aufnahmekandidaten wird es schon allein wegen des Tempos noch Probleme geben. Der Geschwindigkeit, die die Ukraine vorlegt, können die Gremien in Brüssel und Straßburg nicht ansatzweise Schritt halten. Die Folge wird Ernüchterung sein, vielleicht auch Enttäuschung. Auf beiden Seiten.

Doch erst einmal war der Tag in Deutschland für Selenskyj ein voller Erfolg. Im Vorfeld des Besuches, der bis zum Schluss geheim gehalten worden war, hatte die Bundesregierung ein neues Waffenpaket für die Ukraine geschnürt - 2,7 Milliarden Euro schwer. Das ist eine Summe, die dem Bundeskanzler wieder eine Wumms-Rhetorik hätte entlocken können. Er fand stattdessen persönliche Worte für seinen Freund Wolodymyr, erst in Berlin, danach in Aachen. Tenor: Die Bundesregierung wird die Ukraine unterstützen und das, solange es nötig ist.

Selenskyj dankte nachdrücklich. In Aachen beschrieb er „mächtige deutsche Marder und starke deutsche Leoparden“, eine Wortwahl, die mindestens in der SPD einiges Unbehagen hervorrufen dürfte. Behutsame Politik kann Selenskyj sich allerdings nicht leisten. Er hat einen Krieg zu gewinnen, das hat er am Sonntag noch einmal klargemacht. Danach werde die Ukraine ein Bollwerk gegen russischen Imperialismus sein. Dieses Selbstbewusstsein wird das Ukraine auch in die EU mitbringen - das Bündnis könnte das vielleicht sogar beleben.