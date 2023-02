Karlsruhe pocht auf mehr Transparenz bei Stiftungsförderung Bisher haben die anderen Parteien verhindern können, dass die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung Millionen aus dem Haushalt bekommt. Problem: Die Förderkri... Anja Semmelroch , dpa

ARCHIV - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Uli Deck/dpa

Karlsruhe -Der Staat fördert die Arbeit der politischen Stiftungen Jahr für Jahr mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag - jetzt muss erstmals in einem Gesetz sauber geregelt werden, wer wie viel bekommt und wer warum leer ausgeht. Das Bundesverfassungsgericht beanstandete am Mittwoch in einem großen Urteil die bisherige jahrzehntelange Praxis. Geklagt hatte die AfD, weil die ihr nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) derzeit als einzige ohne Förderung auskommen muss. (Az. 2 BvE 3/19)