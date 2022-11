Karlsruhe schränkt Verfassungsschutz bei Datenweitergabe ein Aufgrund weitreichender Überwachungsbefugnisse unterliegen Nachrichtendienste beim Austausch von Informationen strengen Regeln. Wird das Bundesverfassungssch... dpa

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Uli Deck/dpa

Karlsruhe -Der Verfassungsschutz darf bisher zu viele heimlich gesammelte Daten über Personen an die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Diese weitgehenden Übermittlungsbefugnisse seien nicht mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung vereinbar, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag mit.