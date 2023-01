Karlsruhe vor Eilentscheidung zu Berliner Wiederholungswahl Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag seine dringend erwartete Eilentscheidung zur Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl am 12. Februar. Darüber i... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, äußert sich zu der Entscheidung der Berliner Verfassungsgerichtes, wonach die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden müssen. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Karlsruhe -Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag seine dringend erwartete Eilentscheidung zur Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl am 12. Februar. Darüber informierte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Montag auf seiner Internetseite. Vom Ausgang hängt ab, ob die Wahl wie geplant in knapp zwei Wochen komplett wiederholt werden kann - oder der Termin schlimmstenfalls wieder abgesagt und verschoben werden muss. Der Beschluss des Zweiten Senats wird um 9.30 Uhr schriftlich veröffentlicht.