Kassenärzte: Schlechtere Patientenbetreuung in Aussicht

Berlin -Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin droht mit einer Verschlechterung bei der Patientenbetreuung, sollten die Pläne des Bundes für neue Vergütungsregeln umgesetzt werden. In dem Fall sehe sie sich gezwungen, einen Honorarverteilungsmaßstab (HVM) für die Berliner Praxen einzuführen, der ab 2023 zu deutlichen Leistungseinschränkungen in der ambulanten Versorgung führen werde, teilte die KV am Freitag mit.