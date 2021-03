Berlin - Werden Rentner in Deutschland Opfer staatlicher Abzocke? Aufgrund einer Reform aus dem Jahr 2005 zahlen heute laut Experten Tausende zweimal Steuern, insbesondere Selbstständige sind betroffen. Die FDP plant, diese Doppelbesteuerung in der Rente abzuschaffen und bringt dafür einen Antrag in den Bundestag ein, der am Donnerstag diskutiert wird. Das Bundesfinanzministerium sieht indes keinen Handlungsbedarf.

Schuld an der vermeintlichen Ungerechtigkeit ist das von der damaligen rot-grünen Bundesregierung beschlossene Alterseinkünftegesetz, das seit 2005 in Kraft ist. Ziel der Reform ist, die Besteuerung im Rentensystem bis 2040 schrittweise umzustellen – weg von der Besteuerung der Rentenbeiträge während des Erwerbslebens hin zu einer Versteuerung der im Alter ausgezahlten Renten.