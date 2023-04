Kein Fahrschein: Kontrolleure rassistisch beleidigt Nach einer Fahrscheinkontrolle in der Berliner U-Bahn ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz. Wie die Polizei am Dienstag ... dpa

Berlin -Nach einer Fahrscheinkontrolle in der Berliner U-Bahn ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll eine 53-Jährige zwei Kontrolleure rassistisch beleidigt haben, als diese sie am Montag ohne Fahrschein in einem U-Bahnhof in Kreuzberg erwischten. Dann habe sie versucht, zu flüchten. Doch die 25 und 41 Jahren alten Angestellten hielten die Frau fest. Der Polizei zufolge wehrte sich die Frau heftig. Darum seien weitere Kontrolleure den Kollegen zur Hilfe gekommen. Einer von diesen (20) soll dann die 53-Jährige beleidigt haben. Die Polizei ermittelt nun zu den wechselseitigen Beleidigungen, hieß es.