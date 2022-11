Kein Geld für Ungarn? EU-Kommission empfiehlt Einfrieren Ungarn hat bereits Maßnahmen gegen die Korruption ergriffen. Muss das Land dennoch ein Stopp von EU-Zahlungen in Milliardenhöhe befürchten? Die Europäische K... dpa

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bei einer Pressekonferenz im serbischen Belgrad. Darko Vojinovic/AP/dpa

Brüssel -Ungarn muss trotz der jüngst ergriffenen Maßnahmen gegen Korruption die Aussetzung von EU-Zahlungen in Milliardenhöhe befürchten. Die EU-Kommission empfahl am Mittwoch, Corona-Hilfen und andere Fördermittel erst dann freizugeben, wenn die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit komplett umsetzt. Konkret geht es dabei um rund 7,5 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt und 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen.