Jetzt soll also schnell mehr Impfstoff organisiert werden. Bestellte Dosen werden früher geliefert und es wurde nachgeordert. Notdürftig wird die Lücke zugefahren. Deutschland muss sich Hilfe holen und Impfstoff aus Rumänien, Bulgarien, Polen und Portugal beschaffen. So hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag dargestellt, wie der Mangel, den er zuvor verkündet hatte, beseitigt werden soll.

Das mag rein technisch betrachtet funktionieren, aber für die empfindliche Impfkampagne ist und bleibt es ein echtes Desaster. Wenn das Impfen die Rettung in der Pandemie ist und gerade das in dieser Phase als unerlässlich gilt, darf dies nicht passieren. Zumal gerade mühevoll versucht wird, die Gruppe der bisher Ungeimpften doch noch zu überzeugen, sich und andere zu schützen und Millionen Deutsche so schnell wie möglich an einen Booster-Termin kommen wollen. Wer in dieser Situation einen Impfstoffmangel verkündet, muss sich nicht wundern, wenn die Wellen über ihm zusammenschlagen, wie es gerade Lauterbach passiert ist.

Wenn es ums Impfen geht, haben deutsche Gesundheitsminister einfach kein glückliches Händchen. Natürlich wollte Karl Lauterbach erst mal zeigen, dass er nun da ist, dass es also vorangeht und die Probleme mit dem Impfen Probleme der Vorgängerregierung sind und somit vorbei. Deshalb seine öffentlich verkündete Inventur. Seit an Seit mit dem Bundeswehrgeneral Carsten Breuer machte Lauterbachs Impfdosenzählung schon einen schneidigen Eindruck.

Wenn dann allerdings übrig bleibt, dass es am dringend benötigten Impfstoff mangelt, kann man zwar hoffen und signalisieren, dass alles nur am Dilettantismus des Vorgängers Jens Spahn gelegen hat – auch wenn Lauterbach am Donnerstag beteuerte, Jens Spahn treffe keine Schuld, ist dies ja doch genau jener Eindruck, der gewollt oder ungewollt entstanden ist. Wer aber gleichzeitig vor Omikron warnt und eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet, sollte nicht über Mangel sprechen, sondern ausschließlich über Lösungen, wie alle Impfungen so schnell wie möglich organisiert werden können.