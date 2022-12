Keine Abschiebungen nach Moldawien im Winter Der Streit in der Berliner Regierungskoalition über Abschiebungen im Winter ist beigelegt. „Nach Rücksprache im Senat haben wir uns darauf verständigt, dass ... dpa

Berlin -Der Streit in der Berliner Regierungskoalition über Abschiebungen im Winter ist beigelegt. „Nach Rücksprache im Senat haben wir uns darauf verständigt, dass Abschiebungen in den Wintermonaten nicht stattfinden“, sagte Innensenatorin Iris Spranger dem „Tagesspiegel“ am Freitag.