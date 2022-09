Keine Adventsbeleuchtung? Sponsoren gesucht Wegen der Energiekrise soll überall Strom gespart werden. Das könnte auch Weihnachtsbeleuchtungen in den Städten betreffen. In Berlin drängt der Senat auf we... dpa

Lichterketten leuchten vor einem Kirchturm. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Berlin -Die großen Advents- und Weihnachtsbeleuchtungen an den Berliner Einkaufsboulevards wie Ku'damm und Unter den Linden sind wegen der Energiekrise in diesem Jahr in Gefahr. Ob diese und weitere Straßen in anderen Bezirken überhaupt aufwendig geschmückt und beleuchtet werden, ob Lichter und Glanz deutlich weniger werden oder ganz ausfallen, stand Mitte September noch nicht fest. Weil der Senat entschied, die Straßenbeleuchtungen nicht zu unterstützen und mit zu finanzieren, suchen manche Bezirke und Geschäftsleute Sponsoren.