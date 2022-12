Keine Annäherung in Ampel-Streit über Maskenpflicht Sollen die letzten Corona-Maßnahmen kurzfristig fallen oder erst, wie gesetzlich vorgesehen, im April? In der Ampelkoalition gibt es darüber anhaltenden Stre... Jörg Ratzsch , dpa

ARCHIV - Eine Frau betritt mit FFP2-Maske eine Trambahn in München. Tobias Hase/dpa

Berlin -Die Frage, ob in der Bahn weiter Maske getragen werden sollte, spaltet die Bundesregierung: Eine Annäherung in der Diskussion über eine mögliche schnelle Aufhebung der noch verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen ist weiterhin nicht in Sicht.