Keine Einigung bei Tarifstreit zwischen Ärzten und Charité

Berlin -Fast drei Wochen nach dem Warnstreik der Ärzte und Ärztinnen an der Charité in Berlin scheint eine Einigung nicht in Sicht. Die Arbeitgeberseite habe in der vierten und fünften Verhandlungsrunde Mitte Oktober kein akzeptables Angebot vorgelegt, teilte Peter Bobbert, Vorsitzender des Landesverbands Berlin/Brandenburg der Gewerkschaft Marburger Bund, am Montag mit.