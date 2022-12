Keine Entspannung: Anteil gesunder Bäume zurückgegangen Der Anteil von gesunden Bäumen in Brandenburgs Wäldern ist zurückgegangen. Waren es im vergangenen Jahr 12 Prozent ohne sichtbare Schäden, sind es im Jahr 20... dpa

ARCHIV - Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Forstminister in Brandenburg, lächelt. Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Potsdam -Der Anteil von gesunden Bäumen in Brandenburgs Wäldern ist zurückgegangen. Waren es im vergangenen Jahr 12 Prozent ohne sichtbare Schäden, sind es im Jahr 2022 noch 8 Prozent gesunder Waldbäume. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervor, den Brandenburgs Forstminister Axel Vogel (Grüne) am Montag in Potsdam vorstellte. Die Situation sei deprimierend, sagte er angesichts der Bilanz. In der Zeit vor der Trockenperiode etwa im Jahr 2018 habe es noch mehr als 40 Prozent gesunder Bäume gegeben.