Berlin - Die Ampel-Koalitionsverhandlungen laufen noch nicht und schon gerät die SPD unter Druck. Es geht um die Nachfolge von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Als größte Fraktion geht das Vorschlagsrecht für den Posten an die SPD. Im Gespräch ist der bisherige Fraktionschef Rolf Mützenich, den auch Politikerinnen in der SPD als super geeignet beschreiben. Trotzdem gibt es jetzt Ärger – denn es zeichnet sich ab, dass künftig keine Frau ein staatliches Spitzenamt innehaben wird.

Stattdessen wäre Olaf Scholz Kanzler, Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident und Rolf Mützenich Bundestagspräsident. Das ist weit entfernt davon, dass die Hälfte der Macht den Frauen gehört, was Olaf Scholz im Wahlkampf versprochen hatte.

Dabei liegt die SPD mit einem Frauenanteil im neuen Bundestag von 42 Prozent im oberen Bereich. Bei der CDU sind es gerade 23 Prozent. Trotzdem scheint keine Politikerin als Bundestagspräsidentin geeignet zu sein. Und selbst viele weibliche Abgeordnete in der Partei sagen auf Nachfrage, dass es derzeit kaum eine Alternative zu Mützenich gebe. „Viele wollen die Geschlechterfrage in dem Punkt außen vor lassen“, sagt eine Abgeordnete. Viele erfahrene Politikerinnen seien für den neuen Bundestag nicht mehr angetreten, andere zu jung. Ins Spiel gebrachte Kandidatinnen wie Umweltministerin Svenja Schulze oder die frühere Integrationsbeauftragte im Kanzleramt, Aydan Özoguz, werden eher angezweifelt. Vor allem Özuguz sei dem Amt vermutlich nicht gewachsen, heißt es in der Partei.

Wir erwarten ein paritätisch besetztes Kabinett, wie Olaf Scholz es bereits mehrfach angekündigt hat, und dass 2022 eine Frau als Bundespräsidentin ins Schloss Bellevue einzieht. Die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, Beate von Miquel

Für Außenstehende ist das „unglaubwürdig“. Es seien viele fähige Politikerinnen im neuen Bundestag vertreten – auch bei der SPD. Die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, Beate von Miquel, sagte zur Berliner Zeitung: „Die SPD muss eine Frau für das Amt der Bundestagspräsidentin nominieren. Eine rein männlich besetzte Staatsspitze ist – gerade nach der für Frauen belastenden Corona-Krise – ein vollkommen falsches Signal.“ Sie fügte hinzu: „Um dem von der SPD im Wahlprogramm angekündigten ‚Jahrzehnt der Gleichstellung‘ ein Stück näher zu kommen, erwarten wir zudem ein paritätisch besetztes Kabinett, wie Olaf Scholz es bereits mehrfach angekündigt hat, und dass 2022 eine Frau als Bundespräsidentin ins Schloss Bellevue einzieht.“

VdK kritisiert das Posten-Geschachere

Und auch bei den Sozialverbänden regt sich Kritik. Für die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, gibt es bei allen Parteien der möglichen Ampel-Koalition Nachholbedarf. Zur Berliner Zeitung sagte sie: „SPD, FDP und Grüne versprechen in ihrem Sondierungspapier Veränderung, Erneuerung und Fortschritt. Die Geschlechterfrage scheinen sie dabei auszuklammern, schaut man sich das Posten-Geschachere der letzten Tage an.“

Da deute nichts auf einen Fortschritt in der Gleichberechtigung hin. Olaf Scholz werde wahrscheinlich Angela Merkel beerben – „und geht es nach den Herren der drei Parteien wird das auch bei den wichtigsten anderen politischen Posten im Land so sein“, kritisierte Bentele. Sie fordert ebenso wie der Frauenrat, dass nun auch Frauen für Spitzenposten benannt werden müssen.