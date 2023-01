Keine Fristverlängerung bei Grundsteuererklärung Berlin will die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung nicht verlängern. Das sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen am Dienstag der Deut... dpa

Berlin -Berlin will die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung nicht verlängern. Das sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Anders ist es in Bayern: Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) kündigte an, Grundstücks- und Immobilieneigentümer sollten drei Monate länger Zeit bekommen. Die Abgabe war auf den 31. Januar befristet.