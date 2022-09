Keine Gleichberechtigung für Frauen in Kommunalpolitik Männliche Dominanz in der Politikkultur, kaum familienfreundliche Sitzungszeiten und Sexismus - all das hindert Frauen häufig an ihrem politischen Engagement... dpa

Potsdam -In Brandenburg besteht weiter ein Ungleichgewicht zwischen der rechtlich verankerten und der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommunalpolitik. In Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen liege der Frauenanteil durchschnittlich bei 28 Prozent, in manchen Kommunen nur bei 11 Prozent, erklärte Frauenministerin Ursula Nonnemacher am Mittwoch bei der Vorstellung eines Gutachtens zu Frauen in der Kommunalpolitik im Autonomen Frauenzentrum Potsdam. Die vom Frauenministerium in Auftrag gegebene Studie bündelt konkrete und praktische Beispiele. Damit sollen Frauen in diesem Bereich gestärkt werden. Der Verein „Frauen aufs Podium e.V.“ hatte das Gutachten erstellt.