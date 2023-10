Keine Lust auf Krieg: Gibt es eine Meuterei gegen Joe Biden?

Der Nahost-Konflikt zieht weitere Kreise. Immer deutlicher wird die weltpolitische Bruchlinie sichtbar, die zwischen dem Westen und dem Rest der Welt verläuft. Vor allem die amerikanische Regierung sieht sich in einer schwierigen Lage. Präsident Joe Biden hatte zwar mit einer sehr bewegenden Rede nach dem Terroranschlag der Hamas die Herzen der Israelis gewonnen. Doch anders als in früheren Kriegen mit israelischer Beteiligung stehen weder die Israelis noch die Amerikaner hinter ihren politischen Führern. Einer Umfrage der Zeitung Maariv vom Freitag zufolge sagen 80 Prozent der Befragten, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu müsse öffentlich die Verantwortung für das Versagen der israelischen Behörden im Zuge des Massakers vom 7. Oktober übernehmen. Immerhin unterstützten noch 65 Prozent der Befragten eine Bodenoffensive im Gazastreifen, während 21 Prozent dagegen sind. In der Nacht zum Freitag beschmierten Unbekannte das Hauptquartier von Netanjahus Likud-Partei mit roter Farbe und brachten Fotos der von der Hamas als Geiseln genommenen Israelis an.

Joe Biden muss sich seinerseits für eine „Meuterei“ in seinem Außenministerium wappnen, wie die HuffPost berichtet. Die kaum an Bedingungen geknüpfte, vorbehaltlose Unterstützung von Präsident Joe Biden für Israel stößt im Außenministerium offenbar auf massiven Widerstand. Vor allem die militärische Verwicklung bereitet den diplomatischen Mitarbeitern offenbar Sorge. Beamte sagten der HuffPost, dass Außenminister Antony Blinken und seine ranghöchsten Berater die weit verbreitete interne Frustration nicht zur Kenntnis nehmen würden. Einige Abteilungsmitarbeiter sagten, sie hätten das Gefühl, dass Blinken und sein Team nicht an den Ratschlägen ihrer eigenen Experten interessiert seien, da sich Blinkens Team auf die Unterstützung der israelischen Operation in Gaza konzentriere. Die Beamten überlegen sogar, eine interne Protestnote an Biden zu schicken. Dergleichen geschieht äußert selten und kann von der Ministeriumsspitze nicht ignoriert werden. Die Protestnote käme unmittelbar nach der Ankündigung von Josh Paul, einem erfahrenen Beamten des Außenministeriums, vom Mittwoch. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Arbeit an Waffengeschäften könne er die Bemühungen der USA, Israels Kriegsanstrengungen zu unterstützen, moralisch nicht unterstützen, sagte er und reichte seinen Rücktritt ein.

Die Mitarbeiter des Außenministeriums haben auf viele Ebenen zu achten: Sie müssen heikle Diplomatie betreiben, auf Aufrufe des Kongresses reagieren, gleichzeitig Unterstützung für Israel und Respekt für das Leben der Palästinenser zeigen und die weltweite Empörung über den Eindruck bewältigen, dass die USA israelische Streitkräfte decken. Vor allem das Thema Israel scheint ein Reizthema zu sein: Laut Sarah Harrison, einer ehemaligen Beamtin des Pentagons und des Heimatschutzministeriums, die jetzt bei der gemeinnützigen Crisis Group arbeitet, hat die Angst vor falschen Aussagen zu Israel oft die Politikgestaltung beeinflusst. „Dies ist ein Umfeld, das von demokratischen und republikanischen Regierungen gleichermaßen gepflegt wurde“, schrieb Harrison kürzlich auf X. „Wenn Sie in der Bundesregierung arbeiten und alles in Frage stellen, was Israel tut, werden Sie ins Abseits gedrängt und zum Schweigen gebracht.“

Der Widerstand gegen Biden und Blinken ist offenbar so massiv, dass sich der Außenminister am Donnerstag laut HuffPost zu einem Schreiben an die Mitarbeiter genötigt sah, um die Wogen zu glätten. Blinken schrieb: „Wir haben Ihnen viel abverlangt. Und wieder einmal haben Sie unter enormem Druck geliefert. Ich weiß, dass diese Zeit für viele von Ihnen nicht nur beruflich, sondern auch persönlich eine Herausforderung war. Sie sind nicht allein. Wir sind für Sie da." Und weiter: „Lasst uns auch darauf achten, den Raum für Debatten und Meinungsverschiedenheiten zu erhalten und zu erweitern, weil das unsere Politik und unsere Institution besser macht.“

Zugleich fürchten die Amerikaner lauf HuffPost, beim aktuellen Konflikt könnte es um mehr gehen als nur den Nahen Osten: Kollegen in arabischen Regierungen hätten Beamten des Außenministeriums gesagt, dass die USA Gefahr laufen, die Unterstützung in die Region für eine Generation zu verlieren. Auch auf Großmächte-Ebene ist es den Amerikanern nicht gelungen, Allianzen zu schmieden. Als einzige Nation stimmten die USA im UN-Sicherheitsrat gegen eine von Brasilien eingebrachte Resolution, die eine Feuerpause für Gaza gefordert hatte, um humanitäre Hilfe in die Region zu lassen. Vor allem China zeigte sich empört. Die offizielle Kritik Pekings an Washington lautet: Bei einem solch gefährlichen Konflikt müssten die Großmächte Zurückhaltung üben und dürften nicht einseitig Partei ergreifen.

In einer Rede, in der er den Kongress um 75 Milliarden Dollar für Kriegsgerät an die Ukraine und Israel bat, attackierte Biden gleichzeitig den russischen Präsidenten Wladimir Putin – und sorgte damit für Empörung in Moskau. In einer Fernsehansprache an die Nation aus dem Oval Office sagte Biden am Donnerstagabend, die USA müssten Israel und der Ukraine gegen die Hamas und gegen Russland zur Seite stehen, denn diese wollten „eine benachbarte Demokratie vollkommen vernichten“. „Wir können nicht und werden nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas und Tyrannen wie Putin gewinnen“, fuhr Biden fort. „Eine solche Rhetorik passt nicht zu Staatschefs und ist für uns inakzeptabel“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag laut AFP. „Wir akzeptieren einen solchen Ton in Bezug auf die Russische Föderation, in Bezug auf unseren Präsidenten nicht.“

Unterdessen könnte der Iran aktiver in den Konflikt eingreifen. Israel kündigte am Freitag an, den nördlichen Grenzort Kiriat Schmona evakuieren zu wollen. Die Einwohner sollen in staatlich finanzierten Gästehäusern untergebracht werden. Die Evakuierung soll einige Zeit dauern. Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge in zwei Fällen Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah in der Nähe des Grenzzauns an. Die Hisbollah wisse genau, wo die Grenze liege, sagte Militärsprecher Richard Hecht laut AFP am Freitag. „Wenn sie ihre Langstreckenraketen einsetzen oder etwas tun, das sehr, sehr aggressiv ist, wäre das eine Wende.“