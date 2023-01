Keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen ab 2. Februar Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen auch in Brandenburg ab 2. Februar keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in... dpa

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Potsdam -Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen auch in Brandenburg ab 2. Februar keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Potsdam. In Berlin endet dann ebenfalls die Maskenpflicht im Nahverkehr.