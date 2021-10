Berlin - Die Verhandlungen zur Ampel-Koalition haben begonnen und am Donnerstagnachmittag präsentierten die drei Generalsekretäre von SPD, FDP und Grünen gleich einen ehrgeizigen Zeitplan: Bis zum 10. November soll das erste Koalitionsgerüst stehen und am 6. Dezember, an Nikolaus, soll Olaf Scholz als neuer Kanzler gewählt werden.

„Die Gespräche sollen zügig vorankommen“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag, bevor er sich auf dem Messegelände in Berlin zu den Verhandlungen verabschiedete. FDP-Generalsekretär Volker Wissing betonte: „Das Ziel ist ehrgeizig, aber wir trauen uns das zu.“ Auch der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner verströmte Zuversicht: „Wir haben uns gut vorbereitet.“ Es sei ein komplexes Verfangen, es werde sich manches sicher auch noch mal verknoten, aber er sehe Lösungen. Großbaustellen gibt es einige – wie bei der Finanzierung des Klimaschutzes, der Rente oder des Mindestlohns.

Nun geht es also ans Eingemachte. Am Donnerstag trafen sich erst die Hauptverhandlungsführer und ab kommenden Mittwoch sollen die 22 Arbeitsgruppen tagen. Geplant sind tägliche Verhandlungen von 10 bis 18 Uhr, Nachtsitzungen soll es nicht geben und auch an den Wochenenden wollen sich die Parteien Auszeiten nehmen.

Die Arbeitsgruppen sollen bis Anfang November ihre Forderungen zu Papier bringen. Die bisherigen Vorschläge der Vorsondierungen seien nicht in Stein gemeißelt, sagte Klingbeil. An manchen Stellen müsse noch nachjustiert werden. Die fertigen Papiere der Arbeitsgruppen gehen dann in die Hauptverhandlungsgruppen.

Die Riege der Verhandler ist prominent besetzt

Für die SPD geht Parteivize Kevin Kühnert in Sachen Bauen und Wohnen ins Koalitionsrennen. Außenminister Heiko Maas als Verhandlungsführer bei den Themen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, Justizministerin Christine Lambrecht im Bereich Innere Sicherheit, Arbeitsminister Hubertus Heil in Sachen Arbeit.

Bei der FDP sind neben Parteichef Christian Lindner (federführend), FDP-Vize Johannes Vogel, Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Andreas Pinkwart, derzeit Wirtschafts-, Innovations- und Energie-Minister in Nordrhein-Westfalen, am Start. Bei den Grünen neben den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck unter anderem Katrin Göring-Eckardt und Konstatin von Notz.

Die Riege der Verhandler ist damit prominent besetzt – und das bekam ausgerechnet Noch-NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zu spüren: Wegen der Gespräche in Berlin konnten nicht alle Regierungschefs schon am Donnerstagmittag zur Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten auf Schloss Drachenburg im nordrhein-westfälischen Königswinter erscheinen. Das Gruppenfoto musste verschoben werden.

Knackpunkt ist auch die Finanzierung des Klimaschutzes

Als Knackpunkte bei der Suche nach einem Programm für eine Ampel-Koalition gelten nach wie vor Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik sowie der richtige Weg zum Klimaschutz.

Vor dem Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen konkretisierten allerdings Politiker der Ampel-Parteien ihre Vorstellungen zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Der staatlichen Förderbank KfW soll dabei eine verstärkte Rolle zukommen, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing im ZDF-„Morgenmagazin“. Die KfW könnte viele Investitionen etwa im Klimaschutz finanzieren – und dabei die von der FDP in den Ampel-Sondierungen durchgesetzten Leitlinien respektieren: „Keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse“, sagte Wissing weiter.

Grüne sehen Kohleausstieg im Jahr 2030

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner verwies ebenso darauf, dass über Teilbereiche beim Klima in den Vorsondierungen noch nicht geredet worden sei – etwa über den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, über den Flugverkehr oder die Bahnpolitik. Da müsse noch nachgelegt werden. Der Rahmen sei aber gut. Mit Blick auf den Kohleausstieg, den die drei Partner laut Sondierungspapier „idealerweise“ für 2030 anstreben, sagte der Grünen-Politiker, man werde mit aller Kraft dafür arbeiten. „Ich bin sicher, wir erreichen das bis 2030. Wir schaffen das.“