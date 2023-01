Keine Wahlbeobachtung: OSZE-Experten plädieren für Verzicht Peinliche Pannen zwingen zur Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl. Im Sinne der Transparenz hat der Landeswahlleiter internationale Beobachter eing... dpa

ARCHIV - Ein Wähler steckt bei einer Wahl seinen Wahlzettel in eine Urne. Agentur GmbH/dpa/Symbolbild Bernd Weißbrod/Deutsche Presse-

Berlin -Nach einem Besuch in Berlin sprechen sich OSZE-Experten dagegen aus, Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar zu schicken. Das geht aus einem Bericht des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR)in Europa hervor. „Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Berichts empfiehlt ODIHR nicht die Entsendung einer Wahlbeobachtung für diese Wahlen“, heißt es in dem am Montagabend in Warschau veröffentlichten Report.