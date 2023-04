Keller will zügige Lösungen zur Entlastung von Kommunen Nach der scharfen Kritik der Kommunen an der Landesregierung fordert Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller schnelle Lösungen zur Entlastung wegen stei... dpa

Potsdam -Nach der scharfen Kritik der Kommunen an der Landesregierung fordert Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller schnelle Lösungen zur Entlastung wegen steigender Flüchtlingszahlen. Das Innenministerium von Michael Stübgen (CDU) und das Sozialministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne) seien in der Verantwortung, sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur. „Sie müssen tätig werden und so schnell wie möglich Konzepte vorlegen.“