Deutschland tickt im Urlaubsmodus – trotz anhaltenden Regenwetters. Die Politik ist verreist, Büros sind nur notdürftig besetzt, viele Firmen haben ganz geschlossen. Wer kann, genießt die arbeitsfreie Zeit. Das ist wohl so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit in jedem Sommer, also auch in diesem.

Eine andere, allerdings deutlich traurigere Sommerroutine sieht man auf dem Mittelmeer, wo sich gerade wieder besonders viele Menschen mit kaum seetauglichen Booten für eine bessere Zukunft nach Europa aufmachen. Nicht alle erreichen ihr Ziel. Am Wochenende sind vor der italienischen Insel Lampedusa wieder zwei Migrantenboote gekentert. Etwa 50 Menschen konnten gerettet werden, 30 werden vermisst.

Seit Monaten versuchen Tausende, vor allem von Tunesien und auch von Libyen aus, die italienische Küste zu erreichen. Laut dem italienischen Innenministerium ist das in diesem Jahr bislang 90.000 Menschen gelungen – mehr als doppelt so vielen wie 2022 zu dieser Zeit.

Man könnte in ähnlicher Weise fortfahren und die traurigen Bilanzen vor den südlichen Grenzen Europas noch etwas weiter ausbreiten. Das Bild würde sich dadurch nicht ändern. Wer sich in den vergangenen 15 Jahren mit Migrations- und Fluchtbewegungen befasst hat, sieht vor allem eine Routine: Solange die Lebensbedingungen in Europa so viel besser sind als in anderen Teilen der Welt und es eine auch noch so kleine Chance gibt, dort hinzukommen, werden Menschen sich auf den Weg machen.

In Deutschland wird allerdings wird sehr wenig über diese Gesetzmäßigkeiten gesprochen und darüber, was man ändern könnte im Umgang mit den Herkunftsländern und den Nachbarländern an den europäischen Außengrenzen. Umso mehr spricht man über die Konsequenzen hierzulande: überforderte Ausländerbehörden, überfüllte Flüchtlingsunterkünfte und natürlich der Dauerbrenner Abschiebungen.

Vorschlag von Nancy Faeser: 28 Tage in Gewahrsam

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will gerade die Regeln verschärfen und abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben. Faeser schlägt vor, dass abgelehnte Asylbewerber für 28 Tage in Gewahrsam genommen werden können und nicht nur für zehn Tage wie bisher. Die Polizei soll beim Betreten von Unterkünften mehr Befugnisse bekommen. Klagen gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Es gibt Kritik daran, auch vom grünen Koalitionspartner.

Im ersten Moment könnte man denken, vielleicht muss das sein. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland mehr als 300.000 ausreisepflichtige Migrantinnen und Migranten aus unterschiedlichen Staaten leben, aber geduldet sind, und 55.000 von ihnen das Land eigentlich sofort verlassen müssten – die meisten von ihnen aber trotzdem bleiben, selbst wenn sie Straftäter sind. Tatsächlich ist es allerdings sehr häufig so, dass sich die Herkunftsstaaten schlicht weigern, die Betroffenen zurückzunehmen – vor allem, wenn es Straftäter sind.

Dieser Umstand wird gern verschleiert. Abschiebung ist ein griffiges Wort. Wer Abschiebungen verlangt, wirkt resolut und durchsetzungsstark. Es ist ein Wahlkampfschlager, ein Evergreen, und nicht nur die AfD hofft, damit zu punkten. Auch bei Nancy Faeser darf man im Hinblick auf ihren Wahlkampf in Hessen einen Verdacht in dieser Richtung haben, auch wenn sie parallel dazu verdienstvollerweise gerade das Migrationsrecht reformiert und vereinfacht.

Das geht allerdings vergleichsweise leise voran, denn die Materie ist kompliziert und für Wahlkämpfe eher nicht geeignet. Abschiebungen schon. Zumal Faeser sogar mutmaßliche Angehörige krimineller Clans mit einer Handhabe gegen organisierte Kriminalität abschieben will, auch wenn sie nicht verurteilt sind. Das hört sich nach Populismus an.

Ungesagt bleibt bei alldem, dass eine echte Lösung für die Probleme auf diesem Weg gar nicht zu haben ist, nicht nur bei den Clans. Sind die Menschen einmal im Land, sind ihre Probleme auch die unseren.



Viel sinnstiftender wirkt da doch der Vorstoß der EU, mehr Abkommen mit Herkunftsstaaten und auch mit Grenzländern zu schließen, um Migrationsrouten zu unterbrechen und Menschenhandel auszutrocknen. Letztere Staaten können und müssen Verhandlungspartner sein. Der Deal mit der Türkei war, solange er funktionierte, die einzige wirksame Maßnahme, die nachhaltig das Sterben auf dem Mittelmeer unterbunden hat.

Ein neuer Partner könnte Tunesien sein – ein Land, in das Deutsche gern in den Urlaub fahren. Es ist auch ein Land, das durchaus Interesse an einem solchen Abkommen hat, denn es sind viele Tunesier unter den Flüchtenden, und wie alle Staaten würde Tunesien seine Bürger gern behalten. Das gilt im Übrigen auch für deutliche schwierigere Verhandlungspartner weiter südlich.

Natürlich gibt es bei solchen Abkommen viele Haken und man muss mit fragwürdigen Partnern verhandeln. Es erscheint aber allemal sinnvoller, über Probleme zu diskutieren, bevor Menschen in Boote steigen, als hinterher. In einem deutschen Polizeigewahrsam ist es jedenfalls zu spät für nachhaltige Lösungen. Die Migrationsdiskussion läuft wieder einmal verkehrt herum.