Der US-amerikanische Präsident Joe Biden und Ketanji Brown Jackson halten sich im Roosevelt Room des Weißen Hauses an den Händen, während sie am Donnerstag gemeinsam die Abstimmung des Senats im Fernsehen verfolgen. Und sie fallen sich strahlend in die Arme, als Vize-Präsidentin Kamala Harris unter großem Jubel im Saal das Ergebnis verkündet: 53 der 100 Senatoren haben für Ketanji Brown Jackson gestimmt, die damit Geschichte schreibt. Sie ist die erste Afroamerikanerin, die Richterin am Obersten Gericht der USA wird. Für die liberale Juristin haben nicht nur die 50 demokratischen Senatoren gestimmt. Sondern auch drei gemäßigte Republikaner, darunter zwei Frauen.

Die amerikanische Regierung feierte die Wahl als „historischen Tag für das Weiße Haus und für das Land“. Biden hatte im Wahlkampf versprochen, im Fall seines Sieges erstmals eine schwarze Frau als Richterin für den Supreme Court zu nominieren.

Der 51-Jährigen – geboren in Washington, aufgewachsen in Miami – ist die Juristerei seit den Kindertagen vertraut: Ihr Vater war Anwalt einer Schulbehörde, während ihre Mutter als Schuldirektorin arbeitete. Nach dem Highschoolabschluss studierte sie – wie ihr jüngerer Bruder – Jura.

Zielstrebig und facettenreich

Nach dem Abschluss in Harvard arbeitete sie an mehreren höheren Gerichten als Assistentin, später war sie als Rechtsanwältin tätig, aber auch als Pflichtverteidigerin – eine Facette, die selten ist unter den Mitgliedern des höchsten Gerichts. Ab 2010 war die Mutter zweier Töchter als Expertin für Strafzumessung an einer US-amerikanischen Behörde tätig, für dieses Amt hatte sie der damalige Präsident Barack Obama vorgeschlagen. Obama war es auch, der sie 2012 für ihr erstes Richteramt nominierte, das sie im Jahr darauf antrat. Seit dem vergangenen Jahr ist sie am Berufungsgericht im Hauptstadtbezirk tätig. Im Supreme Court löst sie den liberalen Richter Stephen Breyer ab, der mit 83 in den Ruhestand geht. Die beiden kennen sich: 1999 und 2000 war Jackson seine Assistentin am Obersten Gerichtshof. Der historische Wechsel ändert allerdings an den Mehrheiten im Supreme Court nichts: Sechs konservative Richter stehen drei liberalen gegenüber.

Die Republikaner hatten die Kandidatin bei den Anhörungen im Senat im März gepiesackt: Jackson werde die „extremste und am weitesten linke Richterin sein, die je am Supreme Court gedient hat“, behauptete etwa der erzkonservative Senator Ted Cruz. Andere Republikaner warfen ihre vor, in ihrer bisherigen Karriere zu mild über Straftäter geurteilt zu haben. Die Juristin, die ihre schwarzen Locken schulterlang trägt und offenbar ein Faible für Perlenketten hat, wies das zurück und blieb bei allen Attacken freundlich. Damit machte sie ihrem westafrikanischen Vornamen alle Ehre, der „die Liebenswürdige“ bedeuten soll. Sie selbst sagte bei den Anhörungen: „Ich stehe hier auf den Schultern von Generationen von Amerikanern, die nie auch nur annähernd eine solche Chance hatten. Ich hoffe, dass das Vertrauen schafft.“