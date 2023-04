KI an Schulen: Eltern sehen eher Gefahren als Chancen ChatGPT kann Vorträge schreiben oder auf Wunsch auch Lieder komponieren. In kurzer Zeit hat das Programm eine breite Öffentlichkeit erreicht. Eltern haben da... dpa

ARCHIV - Eine deutliche Mehrheit glaubt, dass sich ein Einsatz von KI in Schulen eher negativ auswirken würde. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Viele Eltern blicken einer Umfrage zufolge mit Sorge auf einen möglichen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen. In einer Befragung für die Vodafone Stiftung gaben rund 60 Prozent an, dass sie darin eher eine Gefahr sehen. Etwa 30 Prozent sehen eher Chancen darin. In der Gesamtbevölkerung ist die Skepsis etwas kleiner (57 zu 35).