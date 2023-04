Kiew deutet Verhandlungen über Krim an Die Ukraine will die von Russland annektierte Krim zurück - und schließt dabei eine militärische Eroberung nicht aus. Unter bestimmten Umständen sei man aber... dpa

Kiew -Die ukrainische Führung ist eigenen Angaben zufolge nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit. „Wenn wir auf dem Schlachtfeld unsere strategischen Ziele erreichen und an die Verwaltungsgrenzen der Krim gelangen, so sind wir bereit, die diplomatische Seite zu öffnen und die Sache zu bereden“, sagte der stellvertretende Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Sybiha, der „Financial Times“.