Am Dienstag haben Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin Briefe ausgetauscht. In ihnen verpflichteten sie sich, die „langanhaltende strategische Beziehung“ zwischen den Ländern zu verstärken, wie es in Kim Jong-uns Schreiben steht, das von der Korean Central News Agency (KCNA), der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur, veröffentlicht wurde. Dabei erinnerte der nordkoreanische Staatschef an den 78. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945 am 15. August. Ein Ereignis, das auch in Südkorea als Nationalfeiertag begangen wird.

Die Freundschaft zwischen Nordkorea und Russland habe sich mit dem Sieg über Japan im Zweiten Weltkrieg gefestigt. Das Bündnis stehe heute für „ihre Unbesiegbarkeit und Stärke im Kampf gegen willkürliche Praktiken und die Hegemonie der Imperialisten“, so der nordkoreanische Diktator. Beide Länder würden eine siegreiche Zukunft erwarten, die durch enge Zusammenarbeit erreicht werden könnte.

Ende Juni reiste der russische Außenminister Sergei Shoigu in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang, um den 70. Jahrestag des Endes des Koreakrieges zu begehen. Bei Kriegsende wurde die entmilitarisierte Zone zwischen den beiden Ländern geschaffen und eine dauerhafte UN-Kommandostelle etabliert, ebenso wie eine amerikanische Militärpräsenz in Südkorea. Bisher gibt es weder einen Friedensvertrag noch hat eine Seite kapituliert.

Um den russischen Außenminister willkommen zu heißen, ließ Kim Jong-un im Juni das staatliche Hauptgebäude mit riesigen Fotos von sich und Wladimir Putin schmücken. Bei einer Militärparade begutachtete Shoigu an der Seite von Nordkoreas Machthaber neueste nuklearfähige Raketen und Angriffsdrohnen. Wenige Wochen später behauptete Kim Jong-un, die Kampfbereitschaft der Volksarmee in „offensiver Weise“ erhöhen zu wollen. Ziel sei es, alle Angriffe der Feinde zu neutralisieren, sollte ein Krieg ausbrechen.

Kim Jong-Un appears to have decked out his residence with giant photos of Putin everywhere for Shoigu's visit pic.twitter.com/WAbaETz7ED — max seddon (@maxseddon) July 28, 2023

Seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 haben die meisten westlichen Länder ihre Handelsbeziehungen zu Russland abgebrochen. Seitdem sucht Wladimir Putin anderswo nach Möglichkeiten und baut Beziehungen zu östlichen Ländern und zu den übrigen Staaten der BRICS-Gruppe auf – Brasilien, Indien, China und Südafrika.

Stärkere bilaterale Bindung zwischen Nordkorea und Russland

Die USA hatten Nordkorea beschuldigt, Russland für den Krieg in der Ukraine Waffen zu liefern, was von Moskau und Pjöngjang bestritten wird. In seinem Schreiben an Nordkoreas Führer sicherte Wladimir Putin zu, die bilateralen Bindungen zu stärken. „Ich bin sicher, dass wir die bilaterale Zusammenarbeit in allen Bereichen zur Wohlfahrt beider Völker sowie zur festen Stabilität und Sicherheit der koreanischen Halbinsel und des gesamten Nordostasiens stärken werden“, so Putin laut KCNA.

Der britischen Nachrichtenagentur Reuters zufolge wird am Freitag ein trilaterales Treffen in Camp David, einer traditionsreichen Verhandlungsstätte vieler US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland, stattfinden. Die USA, Südkorea und Japan sollen dort demnach vor dem Hintergrund des Krieges und andauernder Drohungen Nordkoreas über Sicherheitskooperationen diskutieren. Laut Reuters hoffen US-Beamte, dass das Treffen zu einem Startschuss für regelmäßige Konsultationen der drei Staaten führt.

China und Nordkorea kritisieren UN-Treffen

In einer separaten Meldung der KCNA kritisierte der stellvertretende Außenminister von Pjöngjang, Kim Son Gyong, die Vereinigten Staaten dafür, dass sie eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Menschenrechtslage in Nordkorea einberufen haben. Die Sitzung ist für Donnerstag geplant und wurde auf Antrag der Vereinigten Staaten, Albanien und Japan einberufen.



Die geplante Sitzung habe „das hässliche feindliche Gesicht der USA offengelegt“, so Kim Son Gyong. Ohnehin sei der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen „unter der erzwungenen Autorität und dem Missbrauch der Macht der USA disfunktional geworden“. Heftige Kritik an dem Treffen kommt Reuters zufolge auch von China. Die Sitzung verstärke „Konfrontation und Feindseligkeit“.