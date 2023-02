Kinder nach Pandemie weiter belastet - Regierung will helfen Seit der Corona-Pandemie leiden mehr Kinder an Essstörungen und psychischen Belastungen - das zeigt der Bericht einer Expertengruppe. Die Bundesregierung wil... Sascha Meyer und Stella Venohr , dpa

ARCHIV - Die Bundesregierung will Kinder und Jugendliche künftig besser bei der Bewältigung von psychosozialen Belastungen durch die Corona-Pandemie unterstützen (Symbolbild). Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Geschlossene Schulen, kein Fußballspielen im Verein und verpasste Geburtstagsfeiern: In der Corona-Pandemie mussten Kinder und Jugendliche an vielen Stellen verzichten und die Folgen davon halten bis heute an. 73 Prozent sind dem Bericht einer Expertengruppe zufolge immer noch psychisch angeschlagen.