Kinderärzte-Berufsverband sieht Gefährdung von Kindern Die vom Gesundheitsminister angekündigten Maßnahmen helfen auf den in Notlage geratenen Kinderstationen erst mal wenig, beklagen Ärzte. Zu lange schon werde ... dpa

Berlin -Der aktuelle Notstand in der Kindermedizin infolge einer Welle an Atemwegsinfektionen hat nach Ansicht des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte gravierende Risiken für die jungen Patienten. „Es ist tatsächlich so, dass im Moment die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch das Leben ordentlich gefährdet sind“, sagte Bundessprecher Jakob Maske am Montag dem Deutschlandfunk.