Kinderärzte fordern Unterstützung: „Mit Kräften am Ende“ Die Berliner Kinder- und Jugendärzte haben in einem offenen Brief an Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) fehlende Wertschätzung und mangelnde Unterstü... dpa

ARCHIV - Ein Schild weist den Weg zu einer Arztpraxis. /Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin -Die Berliner Kinder- und Jugendärzte haben in einem offenen Brief an Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) fehlende Wertschätzung und mangelnde Unterstützung beklagt. „Die niedergelassen tätigen Kolleginnen und Kollegen sind mit ihren Kräften am Ende“, heißt es in dem auf Donnerstag datierten Schreiben, das am Montag veröffentlicht wurde. Sie griffen zudem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an. Er habe sich in seinen eigenen Thesen verbohrt und sei unfähig, „die reale Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu reflektieren“.