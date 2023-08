Nach monatelangem Streit um die Kindergrundsicherung haben Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen Kompromiss gefunden: Die Bundesregierung will im Jahr 2025 für die geplante Kindergrundsicherung 2,4 Milliarden Euro ausgeben. Nur eine knappe halbe Milliarde mehr, als Lindner vorher zugestanden hatte.

Paus hatte anfangs zwölf, dann sieben Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt. Lindner wollte nur zwei Milliarden Euro bereitstellen, woraufhin die Grünen-Ministerin sein Wachstumschancengesetz blockiert hatte. Nun sind es 2,4 Milliarden Euro. Vor allem die Sozialverbände hatten gehofft, dass Lisa Paus noch mehr rausholt. Sie hatten 24 Milliarden Euro gefordert.

Am Ende brachte ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag die Einigung. Der SPD-Politiker hatte darauf gedrängt, hieß es aus der Ampel-Koalition, vor allem, weil die Regierung ab Dienstag in Klausur in Meseberg geht – 70 Kilometer von Berlin entfernt. Bis Mitternacht hatten die Kontrahenten am Sonntag gerungen, danach standen wenigstens die Eckpunkte. Am Montag wurden sie von Paus, Lindner und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) präsentiert. Lindner kündigte an, nach der Einigung würden Verbände und Länder beteiligt, und erst dann werde es einen fertigen Gesetzentwurf geben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Die neue Kindergrundsicherung kommt, es waren zum Teil sehr harte Verhandlungen, doch das hat sich gelohnt“, verkündete Lisa Paus gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Montag. Sie sei trotz der Haushaltslage des Bundes „mit der Lösung zufrieden“. Zunächst sollen 2,4 Milliarden Euro ab 2025 fließen. Paus geht aber davon aus, dass der Betrag Jahr für Jahr an die Anforderungen angepasst wird. Die Regelsätze sollen sich dann stärker am tatsächlichen Bedarf der Kinder orientieren.

Die Eckpunkte, die nun ausgehandelt worden sind, sehen so aus: Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 wesentliche familienpolitische Leistungen bündeln und so leichter zugänglich machen.

Alleinerziehende sollen mehr Geld erhalten

Bislang müssen Eltern Leistungen für ihre Kinder und Jugendliche an verschiedenen Stellen einfordern. Das soll nun vereinfacht werden. Paus nannte ein Beispiel: Familien mit sehr kleinen Einkommen, die kein Bürgergeld beziehen, konnten schon immer einen Kinderzuschlag beantragen – bis zu 250 Euro pro Kind. Doch viele Eltern wussten das nicht oder scheuten die Bürokratie, daher kam diese Leistung nur bei etwa jedem dritten anspruchsberechtigten Kind an. Demnach gingen rechnerisch etwa 1,5 Millionen Kinder leer aus. Neben Familien sollen auch Alleinerziehende besser unterstützt werden.

Hubertus Heil, Christian Lindner und Lisa Paus bei der Pressekonferenz zur Einigung bei der Kindergrundsicherung photothek/imago

So soll die Kindergrundsicherung umgesetzt werden

In dem Eckpunktepapier, das am Montag vorgestellt wurde, soll die neue Leistung aus zwei Teilen bestehen: eine ist vom Einkommen der Eltern unabhängig, der sogenannte einkommensunabhängige Kindergarantiebetrag, bisher Kindergeld genannt. Dieses war erst 2023 erhöht worden und beläuft sich auf 250 Euro im Monat. Die Regierung gibt dafür 7 Milliarden Euro im Jahr aus.

Der andere Teil, der sogenannte Kinderzusatzbetrag, soll nach Alter gestaffelt werden und vom Einkommen der Eltern abhängig sein. Auch werden Kinder darin berücksichtigt, deren Eltern Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen. Es sei eine echte Dienstleistung, versicherte Paus. Eltern sollen bald im Internet ihre Kinder anmelden können, schon von Geburt an – sie erhalten dann, so der Plan der Grünen-Ministerin, das Kindergeld und können weitere Leistungen je nach Einkommen unbürokratisch online abrufen.

Bundesarbeitsminister Heil sagte am Montag: „Ziel ist es, dass sich alle auf den Sozialstaat verlassen können.“ Die Kindergrundsicherung sei ein Fundament.

Es gibt sie jetzt, diese Einigung, und damit geht diese Koalition das empörende Thema von Kinder- und Jugendarmut in Deutschland endlich effektiv an. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert

SPD-Chefin Saskia Esken nannte die Kindergrundsicherung einen „Meilenstein im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland“. Für Familien mit geringem Einkommen sei die Einigung eine gute Nachricht, sagte Esken der „Rheinischen Post“. „Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist davon bedroht. Diesen Kindern mangelt es an vielem, was für andere selbstverständlich ist.“ SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte am Montag im RBB-Sender Radioeins: „Es gibt sie jetzt, diese Einigung, und damit geht diese Koalition das empörende Thema von Kinder- und Jugendarmut in Deutschland endlich effektiv an.“

SPD-Fraktionschef Mützenich: Gesetzentwurf wird noch präzisiert

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren für möglich. Parlament und auch SPD-Fraktion würden das ein oder andere am Gesetzentwurf möglicherweise „präzisieren“, sagte Mützenich am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Bundestag von der Regierung bald einen „belastbaren Gesetzentwurf“ bekommt. Zu Details der Einigung wollte Mützenich sich mit Verweis auf die Pressekonferenz der Fachminister nicht äußern.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder der Kinderzuschlag sollen darin gebündelt werden. Durch mehr Übersichtlichkeit und mithilfe einer zentralen Plattform sollen auch viele Familien erreicht werden, die bisher wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden ihnen zustehende Gelder nicht abrufen. „Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag.

CDU gegen Kindergrundsicherung: Stattdessen Eltern mehr in Arbeit bringen

Kritik an der Kindergrundsicherung gibt es seit langem. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte am Sonntag im ARD-Sommerinterview, dass mehr Geld die Probleme nicht löse. „Die bessere Lösung wäre mehr Unterstützung der Kinder, bessere Bildungseinrichtungen, bessere Betreuungsmöglichkeiten.“ Nötig sei jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden. Politiker Jens Spahn sagte: „Das beste Mittel gegen Kinderarmut ist, Eltern in Arbeit zu bringen.“

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor einem aufwendigen Behördenumbau. Das Projekt sollte daher auf ein Mindestmaß zurückgeschnitten werden, das sich in bestehende Strukturen einfüge. Zudem sei es äußerst ambitioniert, eine neue Leistung ab 2025 automatisiert und digital erbringen zu wollen. Sager schlägt vor, das Bürgergeld für Kinder zu erhöhen.