Berlin - 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen an den Bundestagswahlen am 26. September 2021 nicht teilnehmen, denn das Wahlgesetz schließt Kinder und Jugendliche von den wichtigsten politischen Entscheidungen in Deutschland aus. Corona-Impfungen, Maskenpflicht in schlecht belüfteten Schulräumen, Klimakrise: wesentliche Politik greift tief in das Leben von Jüngeren ein. Darum müsse die Position von Kindern gestärkt werden, fordert Kinderrechts-Experte Jörg Maywald, Mitbegründer des Berliner Kinderschutz-Zentrums und Sprecher der National Coalition Deutschland, ein Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention.

Herr Maywald, über Kinderrechte verhandeln in der Regel Erwachsene. Ist das nicht paradox, wenn Kinder doch als Rechtssubjekte behandelt werden sollen?