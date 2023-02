Kipping: Berlin bemüht sich um Einreise für Erdbebenopfer Der Berliner Senat bemüht sich nach den Worten von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) weiterhin darum, überlebenden Opfern des Erdbebens in der Türkei und... dpa

Berlin -Der Berliner Senat bemüht sich nach den Worten von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) weiterhin darum, überlebenden Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien die Einreise zu Verwandten zu ermöglichen. „Das Land Berlin nutzt alle Möglichkeiten, die das Bundesaufenthaltsrecht uns gibt“, versicherte Kipping am Dienstag nach der Senatssitzung. So sei zusätzliches Personal abgestellt worden für das Landesamt für Einwanderung, eine weitere Aufstockung sei geplant.