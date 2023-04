Kipping: Projekt gegen häusliche Gewalt bei Geflüchteten Ein neues Projekt gegen häusliche Gewalt in Flüchtlingsunterkünften läuft Ende des Jahres aus. Die Sozialsenatorin macht sich Sorgen, wie es danach weitergeh... dpa

ARCHIV - Katja Kipping (Linke), Sozialsenatorin, bei einer Pressekonferenz. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Um häuslicher Gewalt unter Geflüchteten vorzubeugen, können nach Einschätzung von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) spezielle Gesprächsgruppen in Flüchtlingsunterkünften ein Beitrag sein. Das ist die Absicht des sogenannten Gentle Projects, das im September 2022 in Berlin gestartet ist und zunächst noch bis Ende 2023 läuft. Das Projekt biete Geflüchteten einen sicheren Raum, um an den Ursachen von Konflikten zu arbeiten, sagte Kipping am Montag.